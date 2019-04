Los trabajadores de Correos no deben recuperar días festivos según la inspección

Los trabajadores de Correos en turno de tarde de martes a jueves no tienen por qué recuperar ningún día de trabajo en el que durante alguno de sus días de trabajo caiga en festivo. Lo deja claro la resolución de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Almería.

Y es que, son varias las ocasiones en las que los trabajadores han tenido que trabajar aún siendo festivo. Ha sucedido en Semana Santa o en los festivos de la Inmaculada y el Día de la Constitución.

El sindicato independiente profesional de Correos y Telégrafos SiPcte Almería presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo, por vulneración del Artículo 37.2 del Estatuto de los Trabajadores así como el artículo 54 del Convenio Colectivo.

Este artículo del Estatuto de los Trabajadores entre otras cuestiones, dispone el carácter no recuperable de las fiestas laborales, por lo que el Sindicato SiPcte entiende que Correos vuelve a vulnerar, por enésima vez, los derechos de sus trabajadores.

Según la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Almería, "la nueva redacción de la cláusula 6ª del contrato que se introduce a partir de octubre de 2017, no puede interpretarse adecuadamente si no es teniendo en cuenta su antecedente y la clara intención de la empresa de implantar un sistema de recuperación de la jornada debida cuando ésta no se desarrolla por coincidir con día festivo".

Por lo tanto, extienden acta de infracción a Correos en materia laboral por vulneración del artículo 37.2 del Texto Refundido de La Ley del Estatuto de los Trabajadores.