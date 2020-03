"No tengo trabajadores, tengo héroes"

Juan Manuel Reche es el administración del Grupo Reche Fernández ha ofrecido a Diario de Almería una visión de esta pandemia desde dentro del sector de la geriatría.

–¿Cómo están sus residentes?

–Afortunadamente hasta el día de hoy, muy bien, con 0 positivos de Covid-19, pero repito, hasta el día de hoy. Mi sensación personal es que por nuestra parte todas las medidas humanas y de protección las estamos aplicando correctamente en nuestros centros, pero puede ser que lo peor esté por llegar.

–¿Hay algún usuario que haya manifestado síntomas y que haya tenido que ser aislado hasta conocer el resultado del análisis?

–Al tener los síntomas similares a los de la gripe, hay que estar muy alerta por lo que ante cualquier duda se han hecho pruebas y han dado negativas, actualmente no tenemos ningún positivo, el seguimiento se hace a diario (mañana y noche), y en el caso de sintomatología leve se informa a las autoridades sanitarias de referencia y pautan la prueba con rapidez.

–¿Cómo están llevando los residentes el confinamiento?

–Es una situación muy nueva y muy estresante para ellos y para todos nosotros. Una situación de mucho riesgo que les genera miedo de que les afecte a sus seres queridos e impotencia de no saber que hacer para protegerlos, que es lo que han hecho siempre. Hasta día de hoy lo están llevando bien y adaptándose a unas nueva rutinas, tanto ellos como el personal, el día a día es más tranquilo y se podría hacer un paralelismo con nuestra nueva situación de “quedateencasa” para nosotros , para ellos ocurre lo mismo tienen que reducir espacio y estancias donde hayan mas usuarios para reducir contagios. La sectorizaciones y reordenación de nuestros usuarios, han sido por características y necesidades individuales, valoradas por el equipo técnico (gente más activa, fumadores, etc), para dar a cada usuario la zona más adecuada para ellos.

–¿Muestran preocupación por la situación y lo que están viendo en residencias de otras provincias?

–Están muy preocupados porque los que a nivel cognitivo están bien, son conscientes de la situación y se sienten impotentes de no poder proteger a los suyos, que como he dicho anteriormente, es el rol que han tenido como padres o como familiares. Pero sinceramente no estamos notando miedo propio sino miedo por sus familiares.

–¿Les ponen los informativos para que puedan ver qué está pasando?

–Algunos de ellos que están bien a nivel cognitivo, y que son conscientes de lo que está ocurriendo, están informados a través de la TV, de la radio… Sin embargo, se intenta que no haya sobreinformación para evitar demasiada preocupación, ofreciéndoles otras alternativas.

–¿Se les ha explicado cómo se les está protegiendo?

–Si. Antes de tomar estas medidas de prevención y conforme se van poniendo nuevas, se les informa previamente. No obstante, se les va recordando.

–¿Y para el personal ha habido formación?

–Sí. El primer paso para que se lleven a cabo estas medidas de prevención, ha sido trabajar con todos los trabajadores de la residencia, la concienciación de la situación que estamos atravesando y de las medidas que se van a llevar a cabo para asegurar el bienestar de nuestros mayores. Se les va informando de todos los protocolos de actuación, de las nuevas medidas, de cómo llevarlas a cabo, así como ante cualquier duda, tener fuentes de información, de aclaración, de apoyo y de ánimo.

–¿Cuáles son los mecanismos que ha puesto en marcha Grupo Reche Fernández para garantizar la seguridad y prevenir la entrada del virus en sus centros?

–Para empezar todos los protocolos que la Junta y el gobierno han ido actualizando casi a diario y además adelantándonos con medidas propias, que han sido extensibles a las residencias de la zona y en última estancia incluidas en los nuevos protocolos a nivel nacional. Acciones, como sectorización, control de fiebres, control de trabajadores, adaptar turnos para el menor transito de trabajadores, medidas de higiene, prohibición de visitas y salidas, o aislamiento.

"Algunos medios de comunicación han demostrado un profundo desconocimiento de los protocolos que se siguen en las residencias de mayores en caso de fallecimientos y una gran irresponsabilidad creando esta alarma innecesaria e injustificada"

–¿Y para garantizar la salud mental en estos días de no poder salir a la calle o no poder ver a la familia?

–Cada sector donde están ubicados los residentes, tienen asignados sus auxiliares, enfermeros, que además de cubrirles sus necesidades básicas, también las afectivas. Les dan apoyo, cariño, ánimo… En coordinación con los terapeutas ocupacionales, les proporcionan material de ocupación y que les ayude a centrar su atención. Por otro lado, la psicóloga a través de vídeo llamadas, habla con los residentes que necesitan una atención más individualizada así como se realiza una revisión diaria de cómo se encuentran todos y si hay necesidad o no de intervención. Se les transmite información diaria de como se encuentran sus familiares, que es lo que más les preocupa. Se les ponen los vídeos que mandan sus familiares y a los que ellos también les responden. Tienen además sus teléfonos de contacto, donde las recepcionistas también los atienden e informan.

–Hay algunos centros que han decidido aislarse por completo durante al menos una semana. ¿Ha contemplado esta iniciativa?

–Si se han contemplado todos los escenarios, y es una posibilidad, hay que ganarle día a día el pulso al virus y cada día es una victoria. No lo descartamos, pero estamos viendo que la batalla va para largo y un aislamiento total puede tener efectos negativos para usuarios y trabajadores. No la descartamos.

–¿Cómo se informa de cada residente a las familias?

–Todas las mañanas se envía un vídeo a todas las familiares de los residentes, donde se informa de cómo se encuentran tanto a nivel físico como emocional. A través de contacto telefónico se va informando de cómo se encuentran a nivel individual. Se les envían vídeos y audios. Se utilizan otras medidas a criterio de la psicóloga para garantizar la salud emocional de los residentes atendiendo a sus necesidades individuales.

–¿Tiene miedo de que en algún centro pueda haber contagios?

–Sí, tenemos miedo pero lo estamos gestionando de la mejor manera posible para minimizar las consecuencias, y estamos poniendo todos los medios de prevención posibles para su protección.

–¿Tienen suficientes equipos de protección en sus centros para los usuarios y para el personal?

–Actualmente los EPIS son un bien escaso y estamos viendo que escasean en todos los sectores sanitarios. En este punto de la crisis tenemos, pero si llega con fuerza necesitaremos más.

–Las malas noticias sobre lo ocurrido en otras provincias han criminalizado a las residencias de mayores...

–Las residencias de mayores están atendiendo a más de 350.000 personas en cerca de 5.400 centros en España, con un comportamiento abrumador y mayoritariamente ejemplar. Un comportamiento modélico, con una falta de medios enorme. Las residencias son centros donde se cuidan a las personas, no son centros sanitarios y sin embargo están haciendo un esfuerzo altísimo con los pocos medios de los que disponen. Los medios de comunicación han demostrado un profundo desconocimiento de los protocolos que se siguen en las residencias de mayores en casos de fallecimiento y una gran irresponsabilidad creando esta alarma innecesaria e injustificada.

"También creo, que hay que aplaudir a todas esas entidades y personas que de manera solidaria nos donan mascarillas intentando de esta manera proteger a nuestros mayores"

–¿Se para también el día en sus residencias para hacer palmas?

–En nuestros centros no se está haciendo por la sencilla razón que es una hora de mucho trabajo donde los usuarios cenan y se preparan para dormir. También creo, que hay que aplaudir a todas esas entidades y personas que de manera solidaria nos donan mascarillas intentando de esta manera proteger a nuestros mayores. Nos están llegando de todas partes, igual que me llegan muchos mensajes de apoyo y cariño que se agradecen mucho en esta incertidumbre diaria en la que vivimos y lo intentamos agradecer por medio de múltiples iniciativas y vídeos que también, realizan quienes ahora, como siempre, llevan el peso del cuidado y mimo de nuestros mayores y a los que yo considero auténticos hérores, nuestros trabajadores. Por supuesto, agradecer la profesionalidad de todos: sanitarios, cuerpos y fuerzas de la seguridad, supermercados, transportistas y a los Ayuntamientos de todos los municipios donde están nuestros centros, que están en todo momento pendientes de nosotros y que están llevando a cabo esas tareas de desinfección que son ahora tan prioritarias. Aprovecho estas líneas para darles las gracias de corazón a todos.