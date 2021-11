Sin transparencia ni ética en la dirección del Colegio de Psicólogos de Andalucía Oriental

Una resolución del 19 de octubre del Defensor del Pueblo Andaluz ha dejado en evidencia la falta de transparencia y ética de la junta directiva del Colegio Oficial de Psicólogos de Andalucía Oriental que tiene al frente desde hace 32 años a Manuel Mariano Vera Martínez sin que los colegiados hayan tenido que pasar por las urnas porque en las sucesivas convocatorias cada cuatro años no se han presentado candidaturas alternativas. Y no ha sido una casualidad.

El decano ha orquestado una estructura oficial que hace prácticamente imposible concurrir al menos en igualdad de condiciones. Los comicios tendrán lugar el próximo 16 de diciembre y el proyecto 'Cambiamos Contigo' que encabeza Mariela Checa sigue sin tener acceso al censo completo de los colegiados y desconocen si la candidatura del decano ha reunido los avales, quien la conforma, si la votación se realizará como circunscripción única o en cada una de las cuatro sedes (Granada, Málaga, Jaén y Almería) y acaban de informarles de que la junta electoral que supervisa los comicios la forman un vocal y dos exvicedecanos que no repiten.

La directiva no da explicaciones sobre las cuentas ni los contratos aprobados a familiares del decano

Esta ausencia de información en el proceso electoral, que ahora ha sido reprobada por el Defensor del Pueblo Andaluz, es una práctica ya habitual en el modus operandi de la junta directiva. “El decano ha puesto el Colegio a su servicio con unos estatutos a la carta para no dar explicaciones a nadie de lo que hacen o dejan de hacer. Existen contratos a sus familiares y dudas sobre la financiación sobre las que preguntamos y no hay respuesta, pero ya se le acaba el chiringuito”, comenta Isabel Fernández, que es la vicepresidenta de la Asociación de Psicólogos Andaluces por la Transparencia.

Amparándose en la Guía de Transparencia y Acceso a la Información Pública de los Colegios Profesionales han solicitado en repetidas ocasiones desde junio el censo y no se lo han concedido alegando, entre otras artimañas y justificaciones carentes de lógica, que se podían consultar en la web introduciendo uno a uno los datos de los profesionales y después que no existía un proceso electoral abierto. Pero cuando se ha hecho pública la convocatoria electoral se mantiene la negativa a ceder la base de datos imprescindible para una candidatura. De ahí que hasta el Defensor del Pueblo atendiera la reclamación de este colectivo de psicólogos realizando una serie de recomendaciones a la directiva de Vera Martínez sobre los principios que debe salvaguardar cualquier colegio profesional como espíritu democrático, imparcialidad, buen gobierno y transparencia.

El dictamen de Jesús de Maeztu indica que el censo electoral debe facilitarse a los colegiados que lo soliciten a la mayor brevedad y va más allá al instar a la modificación de los estatutos para adaptarlos a la regulación normativa vigente sobre transparencia. El Defensor del Pueblo reclama al decano y junta rectora “favorecer una mayor participación de los colegiados en aras de un funcionamiento más democrático y moderno, así como flexibilizar los requisitos para presentar candidaturas llevando una representación más plural”. En la resolución Q21/5588 critica que acceder al censo a través de la web como replicaron a la candidatura alternativa no cumple los principios necesarios al no ser fácilmente accesible y no poder obtenerse el listado completo con los datos suficientes de identificación y localización. “La información solicitada no supone ninguna vulneración de los datos personales que requieran el consentimiento de cada uno de ellos ni afecta a materias susceptibles de protección”.

La candidatura renovadora de Mariela Checa ha presentado una reclamación ante la junta electoral al considerar que se vulneraron las normas de entrega de avales de la convocatoria electoral y también han solicitado al Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos la presencia de observadores para evitar posibles irregularidades por parte de una junta directiva que ha venido desactivando los intentos de relevo a base de trabas como ha ocurrido con más de un aspirante que al final renunció sin pasar por las urnas. Pero en esta ocasión la candidatura de Mariela Checa no dará ni un sólo paso atrás y cuenta con su propio equipo jurídico del bufete Requena Company Abogados, liderado por Teresa del Moral, para evitar posibles anomalías. Llevan trabajando en este proyecto desde el año 2019 y confían en ganarse el respaldo de la mayoría de los casi 5.000 colegiados de Granada, Málaga, Almería y Jaén durante la campaña electoral que arranca hoy 4 de noviembre para cerrarse el 14 de diciembre, dos días antes de la votación.