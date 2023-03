¿Vas al trabajo andando? Así van el resto de almerienses

Mientras innumerables de colectivos insisten en ello. Y el planeta tierra lo pide a gritos. La forma de desplazarse no ha cambiado todavía lo suficiente. Es cierto que Almería ha dado pasos y cada vez son más las personas que se ven yendo a trabajar andando o encima de un patinete. Pero sigue sin ser suficiente.

En la provincia de Almería, un total 201.763 trabajadores (mayores de 16 años) acuden al trabajo diariamente en su vehículo particular. Lo que supone un 73% de los almerienses.

Pero a esto hay que sumar 17.305 lo hacen con transporte de su empresa u otro medio. Algo que agrega el 6,3% de los desplazamientos.

El transporte público es uno de los métodos más respetuosos con el medio ambiente para ir al trabajo, sin embargo, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), apenas 13.731 almerienses lo utilizan para este fin. Apenas supone el 5% de los desplazamientos de toda la provincia.

Mucho mayor es el número de personas que deciden ir andando. Este es, sin duda, el método más sostenible. Un total de 40.562 almerienses utilizan sus piernas para desplazarse. Esto supone casi el 15% de todos los movimientos que se realizan para acudir al puesto de trabajo.

Por edades, las personas con edades comprendidas entre los 30 y 49 años, son las que más utilizan su vehículo particular para desplazarse. De hecho, suponen un 50% de la población que lo hace. Son más de 103.000 diariamente. Le siguen los mayores de 50 años (55,101 personas) y los menores de 30 (43.002). Todo lo contrario sucede cuando se va andando. Los que más optan por esta opción son los menores de 30 años (14.258), seguidos de los de 30 a 49 años (41.093). Los que menos andan para ir al trabajo son los mayores de 50 años (12.221).

Son también los jóvenes (menores de 30 años) los que utilizan más el transporte público para ir al trabajo (un total de 10.179).

La mayoría de los desplazamientos en la provincia se hacen en menos de 40 minutos. Hay 91.090 almerienses que llegan a su puesto de trabajo en menos de 20 minutos, un total de 91.112 que lo hacen entre 20 y 39 minutos; poco más de 50.000 llegan entre 40 y 59 minutos; entre 60 y 80 minutos tardan entre 60 y 89 minutos; y los menos, un total de 16.705, lo hacen en 90 minutos o más.

El patinete

Es cierto que durante los últimos meses ha proliferado un nuevo medio de transporte que en próximas ediciones de los estudios de movilidad comenzará a dejar patente su inclusión: se trata del patinete. La Fundación Mapfre calcula que en la provincia son más de 8.000 los patinetes en rodaje. Su irrupción no ha ido acompañada de control, por lo que no existen datos exactos. “La Red de Ciudades por la Bicicleta, gracias a una encuesta que realizó a finales de 2019, calculaba que un 6,7% de los hogares españoles había un VMP. Esto nos hace estimar en más de medio millón de vehículos de movilidad personal el parque de España, siendo en el caso de Andalucía de unos 75.000 y, para Almería, de aproximadamente 8.000.

Posteriormente, otras estimaciones, en este caso realizadas por la consultora GFK, elevan el parque de estos vehículo en España a más de 800.000 unidades”, explica Jorge Ortega, experto en seguridad vial de la Fundación.

Estos VMP alcanzan una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Eso si no están trucados, una práctica detectada por la Policía Local de Almería en la mayoría de patinetes inspeccionados, que los convierte en peligrosos ciclomotores con riesgos no solo para el conductor, sino también para el resto de usuarios de las vías, lo que obligaba a la DGT a no pasar por alto la irrupción de los patinetes eléctricos. El 10 de noviembre de 2020 entraba en vigor la normativa estatal con unas instrucciones claras pero que, a la larga, son consideradas exiguas por ayuntamientos, fuerzas de seguridad y hasta jueces.