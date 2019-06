Histeria colectiva antes de subirse al tren en Almería

El tren convencional almeriense se encuentra en la peor fase de su historia. Máquinas antiguas incapaces de circular sobre raíles sin sufrir averías es todo lo que Renfe y Adif pueden aportar a la provincia. Y claro, las consecuencias las sufren los clientes, pero también la propia empresa, pues por cada retraso deben abonar asus usuarios indemnizaciones.

490 euros cuesta a un almeriense reservar un vuelo de ida a vuelta a Madrid a diez días vista

Para quien no lo sepa, existe un compromiso voluntario de puntualidad de Renfe que consiste en abonar el 50% del billete para retrasos de 60 minutos y el billete íntegro si la demora es de 90 minutos. No el está saliendo bien este compromiso, que en realidad no es otra cosa que aplciar el Reglamento de Sector Ferroviario es incluso más liviano. Lo que sucede es que, desde luego, en los trayectos en Almería-Madrid y Almería-Sevilla se pierde dinero. Primero porque se han convertido en una historia interminable.

Hasta Sevilla el viaje se alarga en más de siete horas y a Madrid unas seis. Hace años que se prometió una reducción, es más, hace años que a Sevilla se tardaba poco más de cuatro horas en llegar y a Madrid más de cinco. Por lo que la involución es evidente.

En tan solo una semana durante este mes de mayo, la línea entre Almería y Madrid sufrió más de 30 retrasos, un 5% provocados por averías en las máquinas tractoras según los datos aportados lor la Mesa del Ferrocarril. Además, la línea ferroviaria de Media Distancia entre Almería y Sevilla experimentó durante el pasado año un total de 33 incidencias destacables que supusieron un retraso en el horario planificado superior a la media hora, tres veces más de las que se registraron en 2016.

Un gasto que no compensa Si usted pretendiera reservar un viaje, por ejemplo, de ida y vuelta a Sevilla para el próximo 3 y 4 de junio, el precio medio de los trayectos sería de 67 euros. El tiempo total que estaría subido en el tren sería de en torno a 14 horas entre la ida y la vuelta. En automóvil, la gasolina empleada se iria en torno a los 40-50 euros pero en siete horas habría ido los dos recorridos. Si quisiera viajar a Madrid, el precio sería de 74 euros, aproximadamente lo que se gastaría en automóvil pero con la mitad de horas en el coche.

Según Renfe, entre ambos puntos se superó el número de incidencias de calado que registró el pasado año con respecto a las de 2017, cuando se dieron hasta 24 incidencias con retrasos en el trayecto entre Almería y Sevilla. Por lo tanto, el número de retrasos debidos a incidencias a lo largo de 2018 fue tres veces superior al de hace dos años (2016), cuando fueron únicamente ocho.

El descenso de usuarios tanto a Madrid como a Sevilla ha decaído en los últimos años. Hasta la capital de Andalucía se ha perdido entre el 90 y 95% de los pasajeros, mientras que a Madrid lo ha hecho el 40-45%. A Sevilla se ha perdido casi totalmente el ánimo de desplazamiento de los almerienses y a Madrid, algunos lo siguen utilizando debido al alto precio que hay que pagar por ir en avión.

Existen ejemplos que sobrepasan la dignidad ferroviaria. Como el sucedido el pasado 11 de mayo, cuando el tren talgo que circulaba desde Madrid a Almería se detuvo en Toledo por una avería técnica y acumuló más de dos horas de retraso. Renfe tuvo que envíar una locomotora para reemplazar a la averiada y finalizar el trayecto hasta Almería capital.

El pasado 24 de mayo, más de 70 pasajeros se vieron afectados por otra avería. Los usuarios apenas pudieron salir de Huércal de Almería en tren debido una avería en la cabeza tractora. Los viajeros tuvieron que coger un autobús hasta Linares, sumando horas de viaje al trayecto de estos 70 pasajeros. El 8 de mayo, una demora por motivos técnicos en la locomotora provocó un retraso de tres cuartos de hora en el recorrido entre Almería y Madrid.

Hasta cuatro trasbordos hay que realizar para llegar a Sevilla en 7 horas

Y aunque los defectos suelene ser más cotidianos en la línea con Madrid, es en los viajes a Sevilla donde se ha perdido casi la totalidad de los usuarios. El recorrido dura siete horas, tiene cuatro trasbordos y se viaja en dos trenes y tres autobuses. Desde Almería, el primer paso no es subirse en tren, ni mucho menos. Las obras de soterramiento de vías que se están realizando en el paso a nivel de El Puche impiden llegar los trenes hasta la capital, así que hay que desplazarse en autobús hasta Huércal de Almería, donde se ha creado una estación provisional.

En Almería, por tanto, se coge la lanzadera que une a los viajeros con Huércal de Almería, ahí comienza el viaje en tren hasta Granada. Una vez allí, otra vez al suelo. Ya es la segunda vez que hay que echar pie a tierra. El asunto comienza a ser poco soportable. Toca coger un autobús hasta Antequera (Málaga), donde se hace transbordo con otro autobús que los conduce hasta Osuna (Sevilla), debido a la rotura y reparación de vías en Osuna y Marchena, para, una vez allí, tomar finalmente el tren. Tras tres autobuses y dos trenes distintos, se está cerca de llegar a la estación de Santa Justa. Y luego, la vuelta. Otras siete horas.

Con la entrada en funcionamiento del tren desde Granada a Madrid, los almerienses tardarán algo más de cinco horas en llegar a la capital

José Carlos Tejada, coordinador de la Mesa del Ferrocarril, explica que “ningún gobierno ha sido capaz de desbloquear la situación. La línea convencional cada vez está más degradada y la Alta Velocidad no termina de arrancar. Queremos que se apruebe por parte del parlamento una declaración institucional. Tenemos argumentos de peso ante los que ningún grupo político puede poner pegas”.