Los torres defensivas de Almería parecen un cuadro más que un BIC

No son grafitis, ni siquiera ‘pinturas’, en realidad, lo que los ‘artistas’ de Pescadería-La Chanca han realizado sobre los torreones medievales del barrio son unos simples garabatos, sin gusto, al alcance de cualquiera que tenga acceso a un bote de pintura.

Hay algunos que lo intentan y llegan a rozar la mediocridad y otros, que simplemente, se dedican a inmortalizar el nombre de su enamorado o enamorada con aspiraciones a que dure para siempre, algo que, para nada, está asegurado con esos trazos...

Y así se divierten algunos. Machando lo que un día formó parte, hace once siglos, de la muralla inicial que Abderramán III mandó a construir en el momento en que concede a Almería la categoría de Medina.Las torreones medievales de Pescadería son Bien de Interés Cultural (BIC). Pero hay quien entiende que son un BIC soso. Es por ello que deciden pintarlos. Pero no satisfechos con las pintadas que ya se habían realizado en uno (Avenida del Mar), ahora tenían que hacer lo propio con el otro. Son mensajes de amor, pero es que son horrorosos.

Pero es que este no es el único despropósito de los torreones califales durante los últimos años. En 2014, fue taladrado para instalar unos cables de luz.” Así, como lo oyen. Taladraron un monumento que tiene mil años como si fuera una pared cualquiera. Si no conservamos el patrimonio que nos ha dejado las anteriores civilizaciones llegará un momento en el que no tendremos nada”, explicaba en aquella época José Campoy, presidente de el colectivo La Chanca-Pescadería a Mucha Honra.

En 2016, la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, a través de su Delegación Territorial en Almería, remitió un escrito a la Fiscalía para que se investigaran los actos vandálicos producidos sobre las torres defensivas.

En 2022, la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía en Almería puso a disposición judicial a dos personas como presuntos autores de las pintadas realizadas en los torreones califales. Uno de ellos, un rapero.

Los torreones de la muralla medieval que conserva el barrio de Pescadería cuentan ya con proyecto para actuar en su entorno y ponerlos en valor. Reunido el equipo de María Vázquez en Junta de Gobierno Local, el proyecto presentado por Urbanismo ha recibido los parabienes para la inmediata licitación de las obras, con un presupuesto base de 249.815,37 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

El proyecto aprobado define las obras de urbanización, mejora y protección del entorno de los torreones de la muralla medieval, situados junto a las calles Estrella Polar, Torreones y avenida del Mar.