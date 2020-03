El verdadero origen de la Pandemia del SARS-CoV-2

España pasa actualmente por la mayor crisis sanitaria de su historia, solo homologable a la Gripe Española del 1918, con un total actual al día de hoy de 33.089 contagiados, 2.182 fallecimientos y 3.355 curados y un número muy importante de sanitarios contagiados., sin contabilizar un gran número de contagiados, a falta de los test diagnósticos rápidos, solo superadas estas cifras por Italia y China respectivamente

Desde el inicio de la detección de los primeros casos de Coronavirus en la Ciudad de Wuham ( China) y tras la declaración oficial, que el foco provenía de un mercado en donde se encontraban entre otros, animales salvajes, he tenido muy presente en mi mente, la importancia de las Zoonosis.

Recuerdo que desde entonces empezaba a crecer en las redes sociales, múltiples noticias falsas, de preferencia aquella que hace referencia que el virus este fabricado en un laboratorio, en forma de guerra bacteriológica y lógicamente la pregunta de lugar ha sido y es aún: ¿Cuándo liberan al siguiente? -

Para explicar claramente que

es una Zoonosis, he recurrido al ejemplo de la Brucelosis o Fiebre de Malta. Recuerdo que cuando arribe a Huercal Overa en 1980, era endémica en la zona de los Vélez, en especial en Chirivel y gracias a la intervención de la Sanidad Veterinaria, se pudo controlar en un periodo prudencial, tras la vacunación del ganado caprino y previamente no tomando la leche contaminada y sacrificando los animales enfermos.

Pues parece mentira, pero esas medidas que debieron tomarse por las autoridades Chinas, tras el brote de SARS 2004, en la cual se implicaron claramente los animales salvajes de sus mercados, utilizados tanto en la Medicina Tradicional China, como en su peculiar gastronomía,

conociéndose que el vector radicaba en el murciélago y de este a la civeta , pues no se aplicaron y continuaron con esta nociva y maligna costumbre ancestral, en condiciones deplorables de higiene, que ahora posee unas dimensiones de Pandemia, con extensión mundial, con un gran número de afectados, víctimas mortales y una repercusión económica y social de dimensiones gigantesca.

La pandemia de Coronavirus ha generado un conducta de ansiedad social

La pandemia de Coronavirus (SARS-Cov 2 ) ha generado un conducta de Ansiedad social, de tipo personal y colectiva que en determinados momentos se transforman en una sensación de pánico, que nos invade y que se evidencian muy claramente en los comportamientos de nuestros ciudadanos, como las compras masivas en los Supermercados, hasta llegar a extremos a diario, de vaciar toda su capacidad y ese pánico, lo genera de manera especial el desconocimiento y una falta de información veraz centralizada y autonómica.

Dos grandes científicos de talla mundial Jared Diamond y Nathan Wolfe, este último virólogo de fama mundial, autor del libro “The Viral Storm” (La Tormenta Viral) publican recientemente en el periódico The Washington Post. en su columna de opinión un artículo titulado: ¿How we can stop the next new virus –? (Como podemos parar el siguiente virus?), Destacando que ha sido el único publicado hasta el momento de esa magnitud y calibre, valorando la importancia de la Sanidad Veterinaria de la mano de Jared Diamond y Nathan Wolfe(Virologo) científicos de talla internacional, este ultimo considerado una Autoridad en el mundo de los Virus, y que aparece traducido en el periódico el País, este fin de semana.

Tenemos todos una gran responsabilidad, las autoridades en primer lugar, de tomar las medidas más oportunas de manera eficiente, seguras, oportunas y en los momentos cruciales, porque está en juego la vida de muchas personas, las más vulnerables, por ende, las que más cuidado precisan de todos y el resto de los ciudadanos en cumplir estrictamente las normas del estado de alarma, con el aislamiento requerido.

Las reivindicaciones sensatas, sin interés político, ni demagógicas, de las autoridades autonómicas, deben de ser escuchadas y poner los medios requeridos, como las reivindicadas por Madrid, Andalucía, Murcia, Galicia , porque no podemos olvidar que cada área, zona, comunidad autónoma, presenta sus especiales particularidades, numero de contagiados, índice de letalidad, así como por su situación geográfica, población, infraestructuras, etc.-

La respuesta de nuestros sanitarios han sido ejemplar y modélica, dándolo todo, sin los recursos necesarios pertinentes en cada momento y de la misma manera ejemplar. la intervención de las fuerzas de orden publico

No podemos nunca perder de vista la transparencia, en el origen y desarrollo de la Pandemia por el SARS COV 2 y exigir a las autoridades sanitarias chinas, la puesta en marcha de la Sanidad Veterinaria con carácter de urgencia, en bien de la Humanidad.

Finalizaremos con una frase histórica de W Churchill en plena 2 Guerra Mundial: “Esto no es el final, ni siquiera el principio del fin, pero quizás es el final del principio”.