El cielo volvió a ponerse de color fucsia este martes en la provincia de Almería, iluminado por una leve aurora boreal que quedó grabada gracias a las cámaras exteriores del observatorio de Calar Alto.

Tal y como han informado en sus redes sociales, el Observatorio Astronómico de Calar Alto (CAHA), ubicado en Gérgal, registró durante la noche del martes 20 de enero una aurora boreal de "débil intensidad" asociada a la actividad solar reciente.

El fenómeno fue observable en dos momentos concretos de la tarde-noche: primero en torno a las 19:40 horas y nuevamente a las 00:24 horas, pese a la presencia de nubes en la sierra de los Filabres.

Las cámaras del observatorio han captado el fenómeno sobre un paisaje que actualmente se encuentra cubierto de nieve, tal y como se puede ver en el vídeo que encabeza esta información.

Esta aurora ha sido mucho más débil que la captada el 12 de noviembre de 2025, que fue catalogada como "una de las más brillantes avistada a las latitudes andaluces", según destacaban entonces en Calar Alto. Y esa no fue la primera, pues el observatorio astronómico grabó también otras dos auroras bastante destacables en octubre y mayo de 2024.