El cielo de la provincia de Almería volvió a teñirse de fucsia durante la madrugada de este miércoles 12 de noviembre. El Observatorio Astronómico de Calar Alto grabó una aurora boreal escarlata, como ya sucedió también hace poco más de un año, en octubre de 2024, y también en mayo del mismo año.

Según explican desde el observatorio, dos potentes erupciones solares enviaron nubes de partículas a una velocidad de aproximadamente 1.500 km/s, durante la madrugada del día 12. El impacto desató una gran tormenta geomagnética (Kp 8–9, G4 “severo”) que tiñó el horizonte norte de rojo durante horas.

De forma más concreta, los científicos de Calar Alto explican que en las primeras horas del 11 de noviembre 2025, dos fuertes eyecciones de masa coronal partieron casi seguidamente de la región activa Nº 4274 del Sol hacia la Tierra, transportando una gran masa de plasma solar magnetizado a una velocidad cercana a los 1.500 km por segundo.

Este material alcazó nuestro planeta en la madrugada (de Europa), interactuando con la alta atmósfera terrestre, generando un fuerte temporal geomagnético (índice Kp de 8 a 9-, escala G4 "severo").

Esto dio lugar a una espectacular aurora boreal, "de las más brillantes avistada a las latitudes andaluces junto con la aurora de mayo 2024", según destacan en Calar Alto.

La aurora duró un par de horas, en plena madrugada. Debido a una luna en cuarto menguante y luego a la llegada de algunas nubes, las astrónomas de guardia en Calar Alto no pudieron apreciar el fenómeno a simple vista.

Sin embargo, el Sol sigue en su máximo de actividad y no se descarta poder avistar a nuevas auroras no tan boreales desde Calar Alto, el mejor cielo de Europa.