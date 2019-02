La Policía Nacional y el club de esports MAD Lions E.C. crean la primera guía de seguridad para gamers

La Policía Nacional y MAD Lions E.C., uno de los clubes de esports más relevantes de España, han creado la primera guía de seguridad para gamers, con la que pretenden reforzar la seguridad de los aficionados a los esports y videojuegos y, así, evitar que se conviertan en víctimas de ciberacosos, grooming o estafas, entre otros delitos. El escenario elegido para presentar esta guía ha sido el evento de videojuegos Roquetas Gaming Show, con sede en Almería y que espera acoger físicamente durante todo el fin de semana a alrededor de 20.000 jugadores y aficionados, además de llegar a la audiencia online.

Solo en el año 2017 y según las cifras de la Asociación Española de Videojuegos, en nuestro país se vendieron un total de 9.650.000 videojuegos (de los que muchos de ellos requieren conexión a Internet), 1.500.000 videoconsolas y 4.400.000 accesorios, lo que supuso el movimiento de unos 1.359 millones de euros en todo el territorio nacional.

La Policía Nacional, líder mundial en redes sociales al acumular en sus perfiles un total de más de 4.200.000 seguidores, y MAD Lions E.C., con una gran reputación en su sector como uno de los principales clubes españoles y que tiene por propietarios a los youtubers WillyRex y Vegetta777, también han presentado, además de la guía, un vídeo con el que los agentes y el club pretenden llegar a los 16 millones de videojugadores españoles, además de a padres y educadores.

Diez consejos y pautas a tener en cuenta para jugar seguro

La guía presentada por la Policía Nacional y MAD Lions E.C. recoge un total de diez pautas fundamentales dirigidas a los gamers, a los educadores y a los padres de los aficionados menores de edad:

1. Privacidad: Protege en todo momento tu intimidad. Ningún desconocido necesita saber tus datos personales reales, como tu edad, nombre y apellidos, teléfono o tu dirección exacta. Si alguien insiste en conseguir esa información, ignora, bloquea y, si existe algún delito, denúncialo a la Policía Nacional.

2. Ciberacoso: Respeta a los demás. Ten en cuenta que detrás de un nick o apodo siempre hay una persona. La afición por los esports o videojuegos no es compatible con tratar mal a nadie, ya sean desconocidos, amigos, compañeros o familia, en ningún ámbito, ni físico ni digital. También respétate a ti mismo y defiéndete. No cedas al insulto ni a ningún otro tipo de acoso.

3. Machismo: Ninguna mujer es menos que nadie por el mero hecho de ser mujer. En España cerca del 50% de los jugadores son mujeres. También son mujeres las encargadas de desarrollar algunos de los juegos de más éxito y otras son campeonas dedicadas en exclusiva a jugar profesionalmente. No trates a las mujeres desde una posición de superioridad, ni permitas que otros lo hagan; hazlo siempre con respeto a su opinión y decisiones.

4. Grooming: Hay personas adultas que se hacen pasar por menores de edad para engañarte, tratar de ganarse tu confianza y conseguir imágenes íntimas. En Internet no todo el mundo es quien dice ser. Por ello, no compartas imágenes personales comprometedoras ni tampoco aquellas que puedan dañar la imagen de otras personas. Que alguien consiga este tipo de fotos tuyas podría acabar en situaciones de chantaje, ciberacoso sexual o acoso físico en el entorno escolar, entre otras.

5. Phishing: Los pagos y micropagos con dinero real son habituales en diferentes plataformas de videojuegos y títulos. Ten cuidado con lo que "pinchas" o "aceptas" si tienes una tarjeta de crédito asociada a un juego o si te lo facturan a través de tu compañía telefónica. También presta mucha atención a sitios falsos de inicio de sesión que imitan a los verdaderos. La clave está en la url o dirección. Comprueba que es la auténtica, fijándote bien, dado que muchas veces utilizan palabras muy similares.

6. Mensajes de remitentes sospechosos: Rechaza mensajes o remitentes raros o desconocidos. Existen mensajes de chat con enlaces que pueden redirigirte a descargar virus o software malintencionado (malware) y permitir a los atacantes acceder a tu cuenta para, por ejemplo, robar tus objetos raros y venderlos, adquirir juegos con los fondos que tienes en tu cartera virtual, jugar con tus sesiones, modificar tus datos o deshabilitar las medidas de seguridad en tu cuenta, entre otras acciones.

7. Conectarse a redes conocidas: No te conectes a redes WiFi de las que desconozcas su propiedad y sé prudente con las operaciones que realizas conectado a redes wireless públicas. Y, por supuesto, no crackees la clave de seguridad de redes ajenas.

8. Accesos compartidos: Si participas en una lan-party, no olvides cerrar la sesión de usuario, especialmente cuando accedas desde un ordenador que no es el tuyo, y elimina la actividad del navegador web (archivos temporales, historial de navegación y cookies). No dejes que quien ocupe el ordenador que dejas utilice también tu sesión. Ten cuidado al usar memorias usb o discos duros externos o en la nube sin protección. Evita tener documentos con información confidencial.

9. Vida sana y equilibrada: Mantener un estilo de vida saludable es un aspecto fundamental para los jugadores profesionales y para todo buen gamer que quiera disfrutar de esta afición. Es muy importante mantenerse en forma física y psicológica, estudiar, practicar actividades como pasear, dibujar, conocer nuevos rincones, ir al cine, o quedar con frecuencia con el grupo de amigos y realizar actividades que no requieran estar conectado. Es muy recomendable también controlar el tiempo de conexión y establecer un horario diario que no se debe exceder, así como respetar las horas de comida y sueño.

10. Separación de lo virtual y lo real: El juego debe quedar en el juego. Y una vez desconectado, la realidad no debe regirse por las mismas reglas que se aplican en el mundo online. Por ello, si en la red somos capaces de saltar entre edificios para rescatar a una persona, trepar por árboles sin consecuencias en la caída o conducir vehículos sin respetar las señales de tráfico, también debemos ser conscientes de que estas actividades llevadas al mundo real se convertirían en un auténtico peligro y tendrían consecuencias graves, incluso con peligro para la vida. Lo mismo ocurre con la violencia. Lo que puede ser habitual en la ficción, no debemos trasladarlo a la realidad. Si en algún momento sintiésemos esta necesidad, sería necesario recurrir a personas especializadas que puedan ayudarnos.

En general, si consideras que tienes un problema y que te está afectando, independientemente de que sea en el entorno online o no, háblalo con alguien cercano y de confianza, como tus padres u otra persona del entorno familiar o del colegio. También puedes dirigirte a los perfiles oficiales de la Policía Nacional en Facebook, @policianacional, o Twitter, @policia.