Maltratadores bajo vigilancia permanente

Contreras insiste en la importancia que tienen las ‘pulseras’ como carga de prueba en un proceso judicial y señala algunos de sus aspectos más importantes. Por ejemplo, no sólo cuentan con las señales de radiofrecuencia que alertan de producirse una intrusión, sino que incluyen un GPS que geolocaliza a la víctima y al agresor de forma constante . Otro punto importante es que el incumplimiento o quebrantamiento de la medida cautelar o condena no sólo se produce si el hombre en cuestión no respeta la distancia establecida por el juez. No, basta con que de forma consciente manipule el brazalete o el dispositivo de localización GPS que incorpora las funcionalidades básicas de un teléfono móvil que la acompaña . O incluso que deje de cargar este último o se aleje de éste aunque lleve puesta la ‘pulsera’.

Más denuncias de casos silenciados hasta ahora por la mayor conciencia sobre esta lacra

Almería cuenta en estos momentos con 1.942 casos activos en los que un órgano judicial se ha pronunciado con orden de alejamieno o con una pena de este tipo en vigor. Raquel Contreras indica que se ha producido un incremento “considerable” de las denuncias y ofrece como ejemplo que si en todo 2017 fueron algo más de 3.000, en septiembre de 2018 -aún no están disponibles los datos del último trimestre- ya se había alcanzado esa cifra. “Creo que se debe a una mayor concienciación de las mujeres. No creo que haya aumentado el número de casos, estaban ahí. Si coges los últimos estudios en esta materia, los datos de mujeres que sufren violencia de género son muy altos, otra cosa es que lo hayan denunciado”, señala la jefa de la Unidad contra la Violencia de Género. Y es que dar este paso no siempre es fácil porque “una mujer que denuncia está denunciando su trayectoria sentimental, su vida”. Contreras cita al exdelegado del Gobierno para la violencia de género, Miguel Lorente, recordando que “el maltratador no se estrena matando”. Porque en demasiadas ocasiones han sido años de sometimiento y violencia física y/o psicológica la que han sido necesarias para que una mujer decida denunciar. Por desgracia, en muchos casos “relata lo último que le ha pasado, la puntilla, pero hay una historia detrás que queda oculta”. Lo positivo es que en los últimos años las denuncias realizadas por familiares y conocidos han ido incrementando “poco a poco”, y con ellas las intervenciones policiales causadas por llamdas de terceros. Sin embargo, preocupa también cómo afecta el machismo entre los jóvenes, donde la educación en igualdad es fundamental. “Creo que algunas chicas creen que la igualdad real y efectiva ha llegado, que viven en un mundo donde no hay distinción entre la igualdad real y la formal, cuando eso no es cierto”, concluye.