¿Es posible otra burbuja? Almería alcanza niveles de compraventa no vistos desde 2007 en viviendas

El mercado de la vivienda en Almería vive su mejor momento en casi dos décadas al mantener un pulso firme que supera las 1.500 compraventas mensuales, rozando los registros históricos de 2007. Sin embargo, los analistas descartan que la provincia se enfrente a una nueva burbuja financiera, ya que la rigidez hipotecaria y el dominio absoluto de la segunda mano marcan un escenario radicalmente distinto al que provocó la crisis anterior. El vigor del sector se confirma con un volumen de 1.569 operaciones en julio, que eleva la media anual a 1.532 transacciones y exhibe un crecimiento interanual superior al 30%.

El perfil estructural del mercado actual es la clave que diferencia este auge de la especulación de hace dos décadas. Las entidades bancarias aplican criterios estrictos, exigen un ahorro previo considerable y controlan el riesgo de manera rigurosa, impidiendo el crédito fácil que caracterizó el 'boom' de 2007. Actualmente, tres de cada cuatro viviendas vendidas en la provincia son inmuebles de segunda mano, lo que evidencia que el mercado se mueve por necesidad real de la población de las comarcas almerienses, y no por expectativas de reventa rápida o especulación sobre plano.

La segunda mano sigue mandando y los precios se disparan

Con 1.140 operaciones de vivienda usada frente a solo 429 de obra nueva, la vivienda nueva apenas supone un 27% del total de compraventas. Este cambio estructural confirma que el interés se centra en reformar y adquirir inmuebles ya construidos, dejando a la construcción de nuevas promociones en un segundo plano en el mercado almeriense. La gran mayoría de las operaciones, el 95%, se concentra en la vivienda libre, poniendo de manifiesto la escasa oferta de vivienda protegida disponible para la ciudadanía de las diferentes comarcas de Almería.

Mientras el volumen de ventas crece, también lo hace la presión sobre los precios en la capital. El precio medio de la vivienda experimenta una subida interanual del 9,8%, con valores que alcanzan máximos en zonas de expansión como Vega de Acá, donde se sitúa en 2.359 €/m². Por su parte, áreas consolidadas como El Zapillo registran 2.084 €/m², según los datos que publica el portal inmobiliario Idealista.

La Vega de Acá es el techo y La Chanca, el suelo de la capital

Los barrios más caros de la capital moderan su avance, aunque mantienen la cabeza. Vega de Acá-Nueva Almería-Cortijo Grande sigue como la zona con el precio más alto con 2.359 €/m², mientras que El Toyo retrocede un 6% tras varios ejercicios de máximos. Esta situación genera la mayor brecha urbana de la última década, ya que el metro cuadrado en La Chanca-Pescadería se sitúa en 563 €/m², muy lejos de los precios de la zona de expansión.

La otra cara del mercado urbano la muestran La Cañada-Costacabana-Loma Cabrera (1.169 €/m²) y Los Ángeles-Cruz de Caravaca (1.256 €/m²), donde las operaciones avanzan con mayor lentitud. En el conjunto de la capital, el precio medio alcanza los 1.641 euros/m², un signo claro de que la presión compradora se traslada a zonas con precios aún asumibles.

El Levante y el Poniente marcan el ritmo provincial

La provincia de Almería vive un repunte de precios incluso más intenso que la capital, alcanzando un valor medio de 1.442 €/m², lo que supone un 12,7% más que en septiembre de 2024 y el valor más alto desde el año 2010. Este fuerte impulso llega directamente del Levante y del Poniente, las dos comarcas que concentran la mayor parte del crecimiento.

En el Levante, el municipio de Vera sube un 33% en solo un año y llega a los 2.193 €/m². El municipio de San Juan de los Terreros marca el techo de la comarca con 2.551 €/m² y Palomares registra 1.584 €/m². En el Poniente almeriense, Roquetas de Mar crece un 16,8%, hasta 1.543 €/m², y Aguadulce iguala su máximo histórico con 1.897 €/m².

El Ejido alcanza los 1.119 €/m² (+8,9%), con aumentos destacados en zonas como Santa María del Águila (+21,5%) y Almerimar (+17,4%). Dentro del Parque Natural de Cabo de Gata, San José (Níjar) marca el techo provincial absoluto con 2.867 €/m², impulsado por la segunda residencia y la vivienda turística. En contraste, el interior provincial mantiene precios bajos: Vélez Blanco (505 €/m²), Paterna del Río (534 €/m²) y Tíjola (602 €/m²) son los más asequibles de la provincia.