Abascal: "El 35% de los delitos en Almería son cometidos por inmigrantes ilegales"

La granadina cree en las política que tiene Vox en mente: "Son nuestras madres , son abuelas, hijas, nosotras, mujeres... las que asumimos un mayor riesgo, a las que están poniendo a un mayor riesgo estas políticas. Si hay creencias que piensan que la mujer es inferior, por ejemplo, y no obligas a esas culturas a integrar a las mujeres a nuestra cultura, nada saldrá bien. No salió en Suecia, Francia o Inglaterra pero va a salir bien en España".

Lo que Olona pide es "trabajar para determinar el origen de los delitos en toda Europa " y asegura que en España "está proliferando el ataque de las bandas latinas, no podemos llamarle bandas juveniles. Las 7 bandas latinas que operan en Madrid se han creado fuera y los beneficios económicos que obtienen se destinan a su país de origen".

La candidata carga duramente contra la prensa y los políticos: "Estamos viviendo un terrorismo informativo y político. Con estos asesinatos estamos viviendo el más absoluto silencio. La clase política imperante toma en cuenta el perfil del autor y si es extranjero ya no les vale.".

Olona ejemplifica el "silencio", que a su modo de ver", existe en el país con ciertos casos de violencia si estos son cometidos por inmigrantes ilegales: "Para la mayor parte de la clase política lo que importa es cuánta política pueden hacer son el drama. Y cuenta mucho el perfil del autor. Uno es el caso de la niña de 16 años que fue agredida en Igualada. No interesó a los políticos porque el autor de la salvaje agresión era extranjero, de Bolivia. El asesino en serie en Bilbao que está siendo investigado por asesinar a 8 hombres en Bilbao, no interesa a la clase política, salvo a Vox , porque el presunto autor es extranjero, natural de Colombia".

La candidata de Vox asegura que "lo que pretendemos es levantar una derecha rendida y reabrir debates porque la izquierda, con superioridad moral, había dictado que ya no se podía hablar sobre ellos".

"Los procesos de aculturación nos destruyen"

Macarena Olona, candidata de Vox al parlamento, asegura que "tenemos que tener muy claro que los procesos de aculturación lo que hacen es destruirnos a las naciones por dentro, quiebran nuestra identidad nacional. Puedo asegurar como candidata que con Vox en San Telmo la situación va a cambiar radicalmente en Andalucía y seremos foco de esperanza para toda España".

Además, entiende que que MENA (Menores Extranjeros No Acompañados) "debe estar con sus padres, no se puede ser cómplices de las mafias de tráfico de seres humanos". Argumenta que con la legislación actual, "cuando alcancen la mayoría de edad tendrán acceso preferente a todo tipo de ayuda en la actualidad. Nosotros, lo que haremos, con una política responsable es conseguir que no sean nuestros hijos, nuestros nietos quienes se ven sometidos a una pena de destierro porque tienen que abandonar Andalucía si quieren conseguir un futuro de esperanza".