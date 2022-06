Vox recupera el fantasma de los incidentes de El Ejido: "Os habéis sentido muy solos"

En febrero de 2000, el asesinato de Encarnación López desató una ola de incidentes en el municipio ejidense, unos sucesos recuperados en plena campaña por el presidente de Vox, Santiago Abascal, quien ha comparado la “demonización” sufrida por los ejidenses con la de su partido, asegurando que estos se han “sentido muy solos”.

“Sabemos muy bien dónde estamos. En El Ejido, dónde españoles fueron demonizados”, ha dicho durante un acto público con la candidata de Vox a presidir la Junta de Andalucía, Macarena Olona, y el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García Gallardo. Así, ha dicho que estos ciudadanos fueron los que “conocieron en primer lugar” las dificultades de la inmigración ilegal.

En la plaza de las Flores, y con más de un vecino de origen subsahariano o magrebí, ha insistido en que se “insultó” a gente que quería defender su seguridad, “sus tradiciones y su manera de vivir”. Y así, ha sostenido que es la misma “demonización” que ha sufrido Vox desde el acto de Vistalegre en 2018, siendo víctimas de “insultos” y “caricaturas”.

“Vosotros sabíais eso. Os habéis sentido muy solos. Os han querido llamar insolidarios, xenófobos, sólo por querer vivir en vuestra tierra, con vuestras tradiciones, con seguridad”, ha afirmado.

Abascal no ignora que en El Ejido tiene uno de los principales semilleros de votos de la provincia almeriense, dónde este partido obtuvo algunos de sus primeros éxitos en Andalucía. Por ello, no ha dudado en apelar a temas como la agricultura que son vitales en este municipio… Deteniéndose en varias ocasiones en esa misma inmigración que trabaja bajo plástico a diario.

“He pasado por algunas calles por las que sólo he visto a hombres. No sé dónde estaban las mujeres pero sólo he visto hombres”, ha subrayado, criticando que esto no parezca “un problema”. “A esas feministas y esos que hablan de igualdad de género, no les importa en absoluto”, ha añadido, apuntado que para la “izquierda” dar seguridad a una mujer es “poner unas faldas a un semáforo”.

Por eso, ha incidido, Vox está en “la defensa” de barrios y ciudades frente a los supuestos problemas de la inmigración ilegal, dirigiéndose de nuevo a los ejidenses para aseverar que nadie como ellos conocen la diferencia entre la llegada “ordenada” de extranjeros de la que provoca “inseguridad y delincuencia”.

La candidata Macarena Olona ha resaltado esta idea asegurando que el gobierno de la Junta “será con Vox o no será” porque no piensan “traicionar” a sus votantes y salen “a ganar”.