Desarrollan una solución integral para facilitar una “vuelta al cole” segura

B+SAFE ha desarrollado una solución integral que se configura como la mejor opción para una vuelta al cole segura. La propuesta de B+SAFE ofrece soluciones para el acceso seguro a las clases presenciales y otras que ayudan a optimizar al máximo las clases semipresenciales de los cursos más avanzados de ESO, Bachillerato y Universidades, además de ayudar a la realización de las reuniones de padres con toda seguridad.

La solución de B+SAFE consta de sistemas de control de acceso si contacto que impiden la entrada a aquellas personas que no lleven puesta la mascarilla o que presenten una temperatura alta, cámaras termográficas que ayudan a medir la temperatura de forma grupal y/o dispositivos de control de temperatura a través de la muñeca sin necesidad de contacto, solución novedosa e idónea para los menores y que con solo acercar la muñeca indica mediante una señal luminosa si el menor presenta o no fiebre. Además se unen a estas soluciones los sistemas de control de aforo que muestran en un monitor el número de personas que se encuentran en la biblioteca, salón de actos ó comedor y señalará si se puede o no pasar dependiendo del aforo que sea necesario para garantizar la seguridad de los menores y los trabajadores. Estas soluciones junto a las cámaras para aulas híbridas ayudan a que se mantenga el número establecido de personas para evitar contactos y facilitan el seguimiento de las clases de los alumnos que deban permanecer en cuarentena si se presentara la situación.

En el caso de las aulas de infantil se une el sistema de detección facial de los padres a de megafonía con lo que solo con identificar al tutor a la entrada del recinto se podrá avisar a los profesores y cuidadores en el interior que dicho tutor espera a su hijo, con lo que se evitan el tener que entrar evitando contactos innecesarios.

Se trata de una solución que combina la medición de temperatura para evitar que entre ningún niño con fiebre o detectarlo y actuar a tiempo, el control de los accesos con la solución facial con mascarilla y sin contacto y las cámaras que ayudan a la semi presencialidad tan necesaria para evitar brotes en los centros escolares.

Según Nuño Azcona, CEO de B+Safe “la vuelta al colegio es un elemento crítico en la situación actual que puede condicionar el futuro de las próximas generaciones, el trabajo y, con él, la reactivación económica, y por ello hemos puesto toda nuestro conocimiento y expertise en desarrollar una solución que ayude a mantener la normalidad de una manera adaptativa, dinámica y flexible. El objetivo es frenar la Covid-19 y facilitar la vuelta a la normalidad en el ámbito escolar, protegiendo la salud de niños, padres y docentes con el apoyo de tecnologías que aportarán un freno para evitar el contagio”.

Acceso sin contacto por reconocimiento facial con mascarilla y control de temperatura

La solución de B+SAFE utiliza un potente algoritmo para el reconocimiento facial, basado en la última tecnología de visión computarizada, que permite tanto la verificación facial-incluso llevando mascarilla- y que se complementa con un sistema de detección de temperatura corporal que lleva la cámara que facilita el acceso o no, dependiendo si la persona tiene temperatura alta, con una desviación del +-0.3C. Este sistema marca un nuevo estándar en la industria de la tecnología biométrica, ya que permite registrar hasta 50.000 plantillas faciales, con una velocidad de reconocimiento intensa y la máxima capacidad de anti-falsificación contra todo tipo de fraudes.

Medición de temperatura mediante la muñeca sin contacto

Totem de baja altura con sensor infrarrojo que permite la detección de temperatura solo con acercar la muñeca. Se trata de un sistema de medición con una precisión ±0.3ºC y que se puede adaptar a tornos de acceso de forma que deje pasar a aquellas personas que presenten una temperatura normal indicándolo con una señal luminosa verde. Una solución fácil y rápida para la detección de personas con fiebre.

Cámara Termográfica Dual

Permite de medir la temperatura corporal a tiempo real con una precisión ±0.3ºC. Medición de temperatura a una distancia de 3 a 4 metros que permite la detección de personas con temperatura elevada de forma grupal.

Control de acceso contactless con megafonía

La solución dispone de un sistema control de acceso sin contacto basado en reconocimiento facial para trabajadores, docentes y padres. En el caso de los padres, el control de acceso facial reconocerá al padre al momento de llevar al niño o ir a recogerlo y saltará de forma automática un aviso en el interior de la guardería o colegio para recoger o localizar al menor y poder llevárselo al padre, de forma que se garantiza la seguridad y que el padre no tenga que acceder al centro.

Control de aforo

La solución de aforo es una medida de seguridad que ayuda a evitar la aglomeración de personas en espacios grandes y pequeños, como el gimnasio, la biblioteca, salón de actos, etc. Ofrece una seguridad del 95% gracias a una cámara, monitor y NVR ayuda al control del aforo mediante un semáforo que se muestra en el monitor y que nos indica cuantas personas se encuentra en el interior, cuantas más pueden entrar avisando en el momento que el aforo este completo y descontando las personas que van saliendo. Se trata de la mejor solución para evitar aglomeraciones y por lo tanto contagios.

Cámaras y sistemas de audio para aulas hibridas

B+SAFE presenta una nueva generación de cámaras diseñadas para satisfacer las necesidades de un aula hibrida eficiente que permiten impartir de clases y conferencias desde cualquier lugar, con máxima calidad de video y de audio. Su sistema Plug&Play permite conectar el dispositivo rápidamente al ordenador y empezar inmediatamente garantizando una comunicación de alta calidad en tiempo real, ya sea en aulas, salas de conferencia o cualquier otro entorno. La cámara compatible con todo tipo de aplicaciones/Plataforma de videoconferencia y puede conectarse a cualquier ordenador de escritorio o portátil a través de un cable USB.

Proyecto+Vida

Proyecto de RSC de B+SAFE creado para fomentar el cuidado del corazón y una cardioprotección eficaz, así como enfocar la tecnología al servicio de la seguridad y la prevención en las organizaciones.

Nuestras acciones: sensibilización sobre la cardioprotección, fomento de hábitos de vida saludables, formación de conocimientos básicos en RCP/SVB, cardioprotección de eventos, donación de desfibriladores, donación de sistemas de seguridad para prevención, organización de eventos y talleres.

Acerca de B+SAFE

B+SAFE es la filial española del GRUPO ALMAS INDUSTRIES multinacional líder en tecnologías de la salud y seguridad para las empresas. B+SAFE es especialista en la aplicación de tecnologías innovadoras en la seguridad corporativa a nivel de accesos, bienes y personas.

ALMAS INDUSTRIES es la división de Butler Industries con soluciones tecnológicas de valor añadido vinculadas a la salud y seguridad de las empresas, siendo especialistas en el área de Biometría y en el área de Healthcare. Desde B+SAFE ofrece la gama más avanzada de soluciones, dando cobertura a todo el territorio nacional, tanto en la comercialización e instalación como el servicio y mantenimiento, de todas las soluciones. B+SAFE está presente en la Comunidad de Madrid, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia, Baleares y Canarias, prestando servicio en todas las provincias.