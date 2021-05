Sube la hora en la zona azul en Almería: de 2,10 a 2,30 euros

Los usuarios de la zona azul tendrán que rascarse el bolsillo veinte céntimos de euro más por cada hora de estacionamiento. El Ayuntamiento de Almería ha aprobado en Pleno, de manera inicial, la modificación de la ordenanza reguladora del servicio de ordenación del aparcamiento (ROA, aunque se le sigue conociendo con la antigua abreviatura de ORA), en aplicación del IPC.

Una vez concluida la tramitación administrativa en su totalidad, el parquímetro de la zona azul pasará a marcar 2,30 euros por hora de estacionamiento en lugar de los 2,10 actuales. Se incrementa, también por el IPC, la cancelación de la sanción (48 euros por excederse del tiempo abonado), que costará 1,90 euros en vez de 1,75.

La concejal de Movilidad y Seguridad, María del Mar García Lorca, explicaba al Plenario que este incremento es de obligado cumplimiento contractual, una cuestión entendida por los grupos de la oposición, si bien la mayor parte de sus representantes consideran que esta subida “llega en el peor momento” habiéndose podido acordar con la empresa concesionario un aplazamiento en la aplicación del IPC. Con 15 votos a favor, incluido el de Podemos, y 12 abstenciones, del PSOE, Ciudadanos y Vox, las nuevas tarifas han sido aprobadas.

No ha ocurrido lo mismo con la propuesta de Podemos para fomentar el uso de vehículos no contaminantes, entre cuyos puntos de la moción destacaba el cambio de esta misma ordenanza para eximir del pago de la zona azul a los eléctricos. Un contrasentido con la propia razón de ser de la zona azul, en opinión de García Lorca, quien recordó que se trata de que no haya vehículos aparcados todo el día en calles escasas de aparcamientos. “Tendríamos a los vehículos no contaminantes aparcados y a los contaminantes dando vueltas buscando un sitio”, argumentó el voto en contra del PP, mientras que PSOE y Cs apoyaron la moción.