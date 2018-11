Fran Fernández: "El Almería de casa se parece bastante al que queríamos"

Fran Fernández, que ha comparecido para hablar sobre el duelo del sábado frente al Extremadura, califica el partido ante el conjunto extremeño como "vital" de cara a lo que resta antes del parón navideño.

¿Qué sensaciones tiene de cara al duelo ante el Extremadura?

-Tenemos muchas ganas de que llegue el partido porque llevamos tres semanas sin lograr la victoria. Queremos demostrar de lo que somos capaces como locales, sabiendo que el rival está en una dinámica bastante positiva, con buen juego y uno de los más potentes fuera de casa. Sabiendo de la dificultad, tenemos ganas de que llegue el partido.

¿Los cuatro partidos restantes hasta Navidad van a marcar el medio plazo?

Creo que estamos teniendo una buena nota hasta el momento. Nos cuesta mucho conseguir un punto y hay que valorarlo porque todos sabemos de dónde venimos. Hay que tenerlo reciente. Hay partidos por delante en la primera vuelta para ver si al final del trimestre podemos acabar con sobresaliente, que es nuestra intención.

El rival es el que más marca a domicilio, ¿requiere un trabajo especial en defensa?

-Somos conscientes de que es el más goleador fuera de casa, también es cierto que sobre todo lo han logrado en un par de partidos. Tenemos que seguir nuestro plan habitual en casa, sabemos cuáles son nuestras virtudes, hay que dedicarle atención al rival, pero sobre todo a nuestro juego. Los que vienen aquí tienen que tenernos muy en cuenta.

¿Cómo llega el equipo a la cita?

-Está bien, venimos entrenando muy bien, con una semana larga de trabajo con seis días antes del partido. Están todos muy centrados ante lo que nos viene. Juan Carlos es baja por sanción, Álvaro se ha recuperado muy bien de unas ligeras molestias que tenía y contamos con toda la plantilla. Recuperamos efectivos, que es una nota muy positiva, así que muy contento con el rendimiento.

¿Hasta qué punto condiciona no poder contar con Juan Carlos Real?

-Hasta cierto punto porque estaba rindiendo a muy buen nivel. Los dos últimos partidos han sido dos de los mejores suyos y lo podemos echar en falta o no. Hasta el momento no hemos echado en falta a nadie, siendo un equipo muy competitivo juegue quien juegue muestra su valor y no me preocupa tanto. En ese puesto tenemos jugadores para poder sustituirlo con garantías.

¿Espera que el Extremadura se mueva en el contragolpe?

-Si algo hay que destacar de estas dos últimas jornadas en ellos es que defienden muy en bloque. Cuando defienden en línea retrasada saben juntarse bien y defender por dentro. Salen muy rápido además al contraataque. Hay que incidir en las vigilancias defensivas para que no nos cojan así. Pero también lo hacen bien presionando arriba adelantando líneas cerca del área rival. A ver lo que sucede. Lo que puedo destacar es que tienen mucha intensidad y las líneas bien juntas.

¿Vaticina un partido largo?

Tenemos que saber que será largo. A todos nos gustaría ir 3-0 en el minuto 10, pero eso es casi imposible. Va a ser un partido igualado contra un rival directo y tenemos que ser conscientes todos de la importancia que tiene. Es vital porque nos va a marcar el resto de jornadas de la primera vuelta, sé que la plantilla está muy centrada pero me gustaría que todo el mundo lo estuviera. Si saliera un partido largo como contra el Sporting o el Zaragoza no hay que ganarlos en el 5' o el 10', también se pueden ganar en el 80' u 85'. Hay que tener plan A y plan B.

¿Cómo está De la Hoz, al que se le ha visto renqueante estos días?

César está bastante bien. Tenía una herida que se le podía abrir si se le produce algún golpe, pero a nivel físico está muy bien. Ha entrenado aparte en algunas tareas, pero mañana lo hará todo con el grupo y está en perfecto estado.

El técnico celebra que salvo Real por sanción y quienes acaban de salir de lesión, tiene a todo el plantel disponible

¿Teme el 'run-run' en la grada si hay fallos en la salida de balón?

-Eso entra en el gusto futbolístico de cada uno. Tenemos que saber, y lo hablamos en el plan de partido, cuándo hay que acelerarlo, darle más ritmo, pausa, atraer al rival, sumar pases, jugar más vertical. Depende de cada situación lo dirigimos, pero al final el futbolista siente mucho el apoyo de la gente y cuando se empieza con ese 'run-run' baja la confianza. Ellos son los protagonistas y pediría tranquilidad porque las notas se ponen al final del partido y de año. El equipo está creciendo con balón, se está comprobando en los últimos partidos que los ataques organizados tienen mucho más ritmo y llegada. No estamos encontrando rematador y nos hace falta llegar muchas veces para encontrar ocasiones claras, pero vamos mejorando. Paciencia y confianza.

¿Este Almería se va pareciendo al que tenía en mente?

-El de casa se parece bastante al que queríamos. Hemos rozado la perfección en algunos partidos caseros y eso hace generar expectativas muy altas que hay que asumir. El nivel mostrado por la plantilla ha sido excepcional y eso es lo que se parece a lo que queremos, nos gustaría tener más continuidad y trabajamos para eso.