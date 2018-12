Juan Carlos Real: "Estoy cómodo, pero podemos mejorar un poco con balón"

Juan Carlos Real poco a poco se está convirtiendo en figura clave en el esquema de Fran Fernández, en el aglutinador del juego creativo del equipo. El jugador gallego admite que le gustaría que el equipo tuviera más contacto directo con el balón en lugar de buscar tanto las transiciones, pero se siente cómodo con su rol tras unos inicios difíciles por el necesario período de adaptación.

¿El Lugo les planteará mucha dificultad?

-Somos conscientes de la dificultad del último partido en casa ante nuestra gente. Intentaremos sumar los 3 puntos para ir subiendo posiciones en la clasificación y que refleje el trabajo realizado. Concentrados y sabiendo que queda poco más de una semana para el parón vacacional.

Ocasión de oro para hacer buena la victoria en Oviedo...

-Ganar fuera de casa es difícil, a la mayoría de equipos le cuesta y ahora que lo hemos conseguido tenemos que intentar encadenar dos victorias consecutivas y coger confianza.

¿Cómo se ve a nivel personal?

-Estoy contento, cuando juegas semana tras semana las cosas van bien en general. Te sientes parte importante de un grupo bueno donde se hacen las cosas bien. Estoy a gusto e intento aprovechar las oportunidades dándole continuidad al trabajo sin quedarme en lo que hago, sino mejorando y aprendiendo para ayudar al equipo.

¿Considera más factible ir hacia arriba o mejor alejarse aún más de abajo?

-No hay que ver mucho más allá de lo cercano porque dejas de lado lo más importante. Hemos hecho grandes partidos esta temporada y a cualquier rival le hemos plantado cara. Solo en un par de ellos nos hemos dejado ir. Es importante dar sensación de saber a lo que juegas y estar metido en el partido casi siempre. Con trabajo y humildad en el campo las cosas salen bien y si queremos y creemos va a depender de nosotros.

¿Da más respeto el Lugo por el 4-2 a Las Palmas?

-Analizamos al rival siempre, pero hay resultados que chocan o son sorpresa. Está todo muy igualado, esa es la realidad. Si lo hacemos bien tendrán complicado sacar algo.

¿Puede ser el Almería un equipo de la parte alta de la tabla?

-Por las sensaciones que hemos dado en muchos partidos, competimos contra cualquiera, sean de arriba o de abajo. Encadenando un par de resultados buenos podemos estar ahí arriba por trabajo y sensaciones de cada fin de semana. Aún es pronto, la posición es cómoda y hay que aprovechar la oportunidad sin dejar escaparla y escalar posiciones.

Juan Carlos Real, mediapunta de la UD Almería "Me pongo un notable alto, un poco como el equipo"

¿Se considera uno de los referentes del equipo?

-Cuando llegué al principio me costó adaptarme a una nueva idea, equipo y jugadores. No estaba a mi mejor nivel, pero es un período de adaptación que todo el mundo necesita y noto el crecimiento respecto a hace un par de meses. Puedo seguir aportando cosas e intentaré seguir en esta línea ascendente.

Sí parece que empiezan a divertirse jugando...

-Sobre todo noto que en esta categoría es complicado generar ocasiones aunque no nos salga un buen partido. En Oviedo recibimos el palo de ir perdiendo en el minuto 1 y conseguimos remontar al igual que en Tarragona. En cualquier momento podemos hacer daño porque somos atrevidos y eso es un punto importante en esta categoría, con equipos a los que les cuesta hacer gol.

¿El vestuario comenta la situación que atraviesa el Reus y su posible desaparición?

-No, no se ha comentado porque no está muy clara. Un día se pueden quedar y otro se van. No es algo que lo tengamos en mente. Cuando se solucione veremos cómo queda.

Es ya en un especialista en las llegadas desde segunda línea...

-Hay que intentar crecer como futbolista y no quedarte solo en algo que se te ha dado mejor. He aprendido estos últimos años a estar más cerca del área rival porque ahí se deciden los partidos, no quedarme en el último pase, sino estar cerca del delantero y tratar de finalizar siendo más agresivo en área contraria.

Entra mucho en contacto con el balón, ¿se ve como líder en esa faceta?

-No somos un equipo especialista en dominio de balón en cuanto a posesiones largas y manejo del partido con balón, pero estamos bien preparados para las transiciones ofensivas y defensivas. Este año no estoy tan en contacto con el balón pero sí estoy más cerca a donde pasan las cosas y aprovecharte de la velocidad por banda y la segunda jugada. Es adaptarte a otra idea pero es bueno no dominar solo un registro. Estoy cómodo igualmente con lo trabajado e independientemente de eso podemos mejorar un poco con balón, no solo esperar al rival para hacer una transición ofensiva. Estoy a gusto.

¿Qué nota se pone de 0 a 10?

-Un poco como el equipo creo que un notable alto. Estamos en una posición cómoda, haciendo las cosas bien y transmitiendo buenas sensaciones como equipo.