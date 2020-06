Agenjo: "La juventud del equipo acelerará la recuperación"

La figura del preparador físico se ha desvelado como trascendental en esta crisis vírica gracias a la labor de asesoramiento con los jugadores que desarrollaron durante el confinamiento y ahora que ha habido que afrontar una pretemporada exprés nunca antes vista. La UD Almería tiene la suerte de contar con dos especialistas en la materia (Javier Agenjo y Víctor Fortes) y el primero de ellos explica cómo está respondiendo el equipo a los entrenamientos y de qué modo se afrontan las once jornadas finales.

¿Toca ya coger ritmo de juego antes del regreso de la competición?

"Esta semana se está aprovechando para trabajar otro tipo de conceptos tácticos que no se han podido trabajar antes al tener el míster a todos a la vez. Pero sí es verdad que vamos a jugar varios partidos durante la semana, ya que al no haber podido hacerlo antes, queremos coger ritmo de juego, que es lo que ha faltado durante las semanas anteriores".

¿Se ha echado de menos disputar algún partido amistoso?

"La falta de partidos amistosos es lo que nos falta a todos los equipos. Dan ritmo de juego y, por mucho que entrenes, no la tienes si no compites".

¿Ayudará la nueva norma de poder hacer cinco sustituciones?

"Lo que nos va a poner en forma va a ser jugar partidos. El periodo de descanso entre un encuentro y otro no es el ideal, así que los partidos van a hacer que nos pongamos en forma y cojamos el ritmo. Los cambios ayudarán a que el espectáculo del partido y la salud de los jugadores no se vea afectada".

Tras el reinicio liguero va a ser complicado realizar entrenamientos al uso...

"Todos los equipos están mentalizados de que una vez que comience la competición prácticamente no se va a poder entrenar. Será jugar, recuperar, activar y volver a jugar. Va a ser así durante las once jornadas. Hay que aprovechar el tiempo al máximo con los jugadores que no viajen o con los que viajen, pero no han jugado, entrenando el mismo día para igualar las cargas".

¿El trabajo de recuperación muscular será ahora decisivo?

"Al ser un equipo joven creemos que la recuperación se va a acelerar gracias a la juventud del equipo. No es lo mismo tener 32-33 años que 20-21 a la hora de recuperar después de un partido. Eso es así".

¿Qué tal está marchando esta particular pretemporada?

"Todo ha ido muy bien, los jugadores están muy bien, la carga la han absorbido bastante bien. Nos ha faltado lo que a todos: los partidos amistosos para aumentar el ritmo de juego. Estoy muy contento con todos los jugadores".