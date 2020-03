Aguza: "Lo más importante ahora es la salud, el fútbol pasa a un segundo plano"

Sergio Aguza renovaba la semana pasada hasta 2023, justo antes de que estallara la crisis desatada por el coronavirus, que lo mantiene recluido en soledad en su domicilio desde entonces. El jugador se ha mostrado satisfecho por la confianza depositada por el club en él y relata cómo está siendo su día a día en esta cuarentena.

¿Satisfecho con la prolongación contractual?

"Estoy contento porque aquí he estado muy cómodo, siempre me he sentido valorado. Seguiré trabajando para aportar lo que cada uno tiene en su mano y ayudar en lo personal y al club para seguir creciendo"

¿Qué tal está llevando el 'encierro' domiciliario?

"Vamos con paciencia, hay que tener tranquilidad y asumir las cosas como vienen, teniendo precaución sobre todo. Desde el jueves que cambió la situación y se puso más difícil he hecho los servicios mínimos de compra y tirar la basura. Estoy solo en casa como durante todo el año. Tuve la opción de ir a Barcelona, pero al final me quedé aquí para no arriesgar a la hora de viajar o poder contagiarte en aeropuertos. Tienes tiempo extra que antes no tenías y puedes utilizarlo para ti mismo haciendo cosas diferentes que normalmente no haces en el día a día. La rutina se parece mucho tras cinco días, casi siempre es la misma, pero intentas desconectar lo máximo posible. Ya no sé ni en qué día estamos de cuarentena ni qué día de la semana es, pero lo tomas con optimismo haciendo algo de deporte para no caer en la dejadez. Espero que se solucione lo antes posible".

¿Cómo es un día de Aguza en cuarentena?

"Las tardes suelo tomármelas de ocio para hablar con amigos y familia o ver vídeos en Netflix y jugar a la Play. Por las mañanas sí procuro hacer algo más de deporte para intentar quemar, lo más parecido posible a un entrenamiento. No he quitado la alarma, tengo la misma que cuando íbamos a entrenar y hay días que me cuesta más, pero ya estoy despierto y el cuerpo y la mente se van activando. Es una forma de mantener la rutina. En la Play soy más de Fifa que de juegos de guerra, que no se me dan muy bien. Intentas jugar con amigos y compañeros, te pones los cascos para ir comentando la situación e interactúas un poco para que pasen las horas más rápido. Cuando jugamos nos lo tomamos en serio y nuestra puntuación en el Fifa no es de las más altas como para elegirnos, a ver si mejoramos nuestra valoración. Siempre nos parece poco lo que nos ponen".

¿Le da muchas vueltas a la cabeza?

"Hay días que te levantas más negativo y te cuesta más asimilar la situación y otros te despiertas más optimista, con ganas de hacer cosas. Hay que tener ese ecuador de no alarmarse ni venirse abajo, estando informado pero sin fatigarse de noticias ni estar 24 horas pegado al televisor".

¿Imaginaba el alcance que está teniendo esta crisis?

"Hay que tenerle respeto porque la pandemia se está expandiendo con mucha facilidad y hay que ser cautos a la hora de tomar medidas. Si mantenemos la tranquilidad y cada uno hace lo que toca hacer podremos vencerlo antes de lo previsto. Si la gente no lo respeta y se sigue contagiando pues la cosa ir a más y será más complicado".

Sergio Aguza, centrocampista de la UDA "Romera y Fernando hacen de escala con el club y nos informan de los entrenamientos y las pautas a seguir"

¿Tiene algún grupo de whats app para comunicarse con el equipo?

"Vamos hablando de cómo va cada uno. Los capitanes, tanto Romera como Fernando, hacen de escala con el club y nos informan de los entrenamientos y pautas a seguir".

En su caso lo tiene complicado para poder hacer el 'teletrabajo' recomendado...

"Algunos sí tienen más material o facilidades. En mi caso no tengo nada y te las ingenias como puedes cada mañana para hacer ejercicios diferentes sin repetirlos. El club nos va a facilitar bicis estáticas y algo de material para mantener la forma y que la vuelta no sea tan difícil. Es de agradecer que estén pendientes, te ayuda a seguir creciendo"

¿Cuándo espera la vuelta al trabajo?

"Los especialistas sabrán cómo funciona, ojalá que la próxima semana pudiéramos volver, aunque lo veo muy complicado por la situación. Volver lo antes posible sería buena noticia".

¿Qué escenario se espera de cara a resolver la competición?

"Lo más importante en este momento es la salud, el fútbol pasa a un segundo plano. A todo el mundo le gusta seguirlo con pasión, pero ahora lo importante es la salud de los ciudadanos. Quieren que se reanude y termine la Liga, pero vamos a ver en qué condiciones termina todo esto y cuándo podemos volver arrancar y cómo salimos de todo esto, los futbolistas y el resto del país".