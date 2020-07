Alfonso García mata el mono de fútbol con el Águilas

Alfonso García Gabarrón se convertía en la noche del lunes en el nuevo presidente del Águilas FC, la entidad que durante muchos años presidió su progenitor, el fallecido Alfonso García Zapata, que también fue alcalde de la localidad murciana. El que fuera máximo mandatario de la UD Almería entre 2003 y 2019, entidad con la que logró dos ascensos a Primera División, se hace con las riendas del conjunto aguileño tras alcanzar un acuerdo con quien hasta ahora era su presidente, Fernando Chavero, y llega con la promesa de un proyecto de 4 o 5 años y la intención de alcanzar la LFP.

En una rueda de prensa convocada al efecto, Alfonso García daba los detalles de la operación tras el frustrado intento de hacerse con las riendas del Real Murcia, el equipo histórico de la Región: "Es digno de agradecer para una persona que no es de Águilas [en alusión a Fernando Chavero] que haya mirado tanto por el equipo y pueda reconocer que el proyecto que yo traigo posiblemente mejore al suyo. Ya me pasó en el Almería, siempre dije que si venía alguien con mayor capacidad a la mía, no tenia inconveniente en dejar el club en otras manos y así lo hice con Turki, de Arabia Saudí. Siempre miré que siguiera creciendo y le pasé el testigo a una persona con más capacidad. En este caso mi proyecto en lo deportivo es más ambicioso porque el presupuesto del Águilas va a crecer por 5 esta temporada. Van a venir futbolistas extranjeros y quiero que los profesionales entrenen mañana y tarde para vivir de esto. El que no pueda estar dedicado no podrá seguir en este equipo, si pedimos rendimiento tiene que tener las herramientas suficientes".

Tras dar unas pinceladas sobre el proyecto deportivo, el nuevo propietario del Águilas hacía hincapié en la mejora del césped de El Rubial, uno de los campos de fútbol más antiguos de España: "El césped es fundamental porque el fútbol es espectáculo y si no puedes triangular porque el balón bota de cualquier manera... Traeremos un césped de Primera División, valga lo que valga, es la base para jugar y el que no lo haga ya es porque no sabrá".

El cuadro blanquiazul compite en el grupo XIII de Tercera División con el Atlético Pulpileño, si bien la meta inicial es subirlo a Segunda B la próxima temporada y aterrizar en la LFP en el margen de un lustro: "Hay proyecto de futuro, pero lo más inminente es hacer un equipo competitivo y subir a Segunda B. A partir de ahí el proyecto es de 4 o 5 años, más de la mitad del equipo será extranjero, con chavales de 18 a 25 años que han jugado en Primera en sus países y han sido internacionales sub 20. Vienen porque se les ha vendido un proyecto de años. Hay ilusión por hacer un equipo bueno que juegue al fútbol para que la gente de Águilas prefiera ver a su equipo antes que al Madrid o al Barça. De lo contrario no tiene sentido poner un buen campo en El Rubial, también en el campo de entrenamiento, para sentir a nuestro equipo".

Con un discurso muy similar al de su desembarco en la UD Almería en los albores de 2000, García habló de que los aficionados locales se identifiquen con el club de su tierra, si bien se contradice en lo de traer jugadores del extranjero con cuidar las bases: "También persigo que los chavales de Águilas sean de su equipo porque eso representa a tu pueblo. Dependiendo de la categoría que estemos podrán jugar en unos escenarios importantes y deben sentirse partícipes de ese proyecto. A ver si en 4 o 5 años somos capaces de conseguirlo. Al final todo el mundo suma, le pido a todos que colaboren porque hay mucha competencia en el fútbol. Son casi 60.000 equipos, una salvajada. Es más de un millón de jugadores, la ciudad de Valencia llena de futbolistas. Lo más alto es la LFP y es muy complicado llegar ahí. El objetivo inicial es subir a Segunda B y una vez ahí ver qué dan de sí los jugadores que vamos a traer, queremos que el equipo crezca con ellos y a la inversa. Invito a que todos se sumen a este proyecto tan bonito"

En su especulativa declaración de intenciones ya dijo que pretende recuperar el antiguo nombre del equipo, Águilas CF en lugar de FC en el proceso de transformación en Sociedad Anónima Deportiva y no quiso entrar a valorar su frustrado intento de hacerse con el Real Murcia, su verdadero sueño a nivel regional: "No se dieron ni el momento ni las condiciones, no quiero entrar en polémicas ni voy a hablar bien o mal, es agua pasada".

Cuestionado sobre el ambicioso objetivo de alcanzar la Liga de Fútbol Profesional, Alfonso García no dudó en admitir que es su meta final, reconociendo en su respuesta que pretende convertir al Águilas en un club vendedor como lo fue el Almería, en el que presumió de ser el club que más futbolistas vendió en Segunda: "Es el objetivo final de todo equipo porque ahí está todo para traer futbolistas importantes. En Almería en 10 años habré vendido 30 o 40 futbolistas, siendo el equipo de Segunda que más ha vendido trayendo chavales que han crecido en el Almería. No es fácil, pero el horizonte en 4 o 5 años si llegamos a la LFP sería la guinda al pastel".

No quiso entrar en detalles presupuestarios ni a nivel directivo, escudándose en que lo primero es arreglar el terreno de juego de El Rubial, casi una obsesión para él en estos momentos: "Está el presupuesto del equipo y de los empleados que están alrededor y luego las instalaciones que hay que hacer. Cambiar el césped a buen nivel es costoso. Es una obsesión mía tener el mejor de España. La empresa Royal Verd lleva más de 200 campos en todo el mundo e hizo los del Mundial de Brasil, en su libro el Estadio Mediterráneo está en la primera foto, les abrió muchas puertas. Ya hemos planificado El Rubial y miraremos el de entrenamiento, que estamos hablando con el Ayuntamiento. El Rubial será más laborioso porque hay que meter drenaje y tierra nueva. Si queremos jugar para mediados de septiembre amistosos estamos sin tiempo para sembrar, salvo que pongamos el tepex que viene de Portugal y en dos días esté listo al traer dos camiones. Vamos a intentar darle tres metros más de ancho al Rubial y cuatro más de largo. Haremos lo básico de repintado. Se ha tirado una pared y van 300 asientos más. El año que viene, en vista de la asistencia, pondremos unas gradas supletorias para volver a ampliar. Conforme se vaya creciendo se irá aumentando el campo"

Tampoco quiso desvelar el nombre del nuevo técnico, sobre el que apuntó que ya estaba cerrado a falta de la firma: "El entrenador está hablado, falta firmarlo pero está de acuerdo y apalabrado. El chaval está dispuesto y el proyecto le encanta. Hay futbolistas que son una pasada, algunos podrían jugar en Segunda o Primera en España. Le hemos vendido un proyecto y una ciudad y conforme vayan ascendiendo cobrarán más. Está de acuerdo en todo y ha entrenado en la Región de Murcia"

Para concluir su comparecencia admitió que su relación con Mari Carmen Moreno, actual alcaldesa de Águilas, es bastante fluida: "Es muy buena, desde el primer momento me dijo que si ya quería las llaves, pero había que cerrarlo antes con Fernando [Chavero]. Ella quiere lo mejor para el Águilas. Está en la sintonía del proyecto de futuro".