Alguacil: "El Almería aprieta bien arriba y sabe juntarse cerca del área"

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, está convencido de las opciones de su equipo de entrar en la Liga de Campeones y ha asegurado que el objetivo para el tramo final que resta de competición es el de "ganar los tres partidos que quedan".

"Todavía queda liga, pero somos competitivos y respetuosos con los rivales y eso es lo que nos va a permitir conseguir ese hito, esa hazaña, porque sería histórico entrar en Champions y por cuarto año seguido en Europa, pero siempre con el máximo respeto a los rivales que están peleando por ese objetivo", ha señalado en Zubieta un técnico txuriurdin, que restó importancia a poder establecer un nuevo récord de triunfos en una temporada.

"Quiero ganar otro partido porque es el siguiente y siempre lo hacemos así. La posibilidad de batir el récord de victorias no es un número mío, es un número de mi equipo y quiere decir que estamos haciendo una temporada increíble porque no es fácil superarlo", dijo orgulloso sobre la posibilidad de dejar atrás los 28 triunfos de John Toshack de hace 35 temporadas.

No quiere perder tiempo con lo que pueda hacer el Villarreal, su rival por esa cuarta plaza. "Toca hacer lo nuestro porque si lo hacemos así tendremos un gran premio y no nos fijamos en lo que ganan otros equipos, solo en nuestro trabajo", ha señalado Alguacil.

No se fía de la presunta superioridad de su plantilla en este choque al jugar en casa contra un Almería que pelea por la permanencia, al tiempo que ha valorado el trabajo de su colega Rubi y ha advertido de que "no será fácil" si no da su mejor versión. "Almería aprieta bien arriba, sabe juntarse cerca del área y dominan muchas cosas. En su campo en la primera vuelta hicimos una gran presión, no dejamos que hicieran su juego y así salió el resultado (1-2) pero el partido de mañana es otro y no hay dos encuentros iguales", ha subrayado el preparador txuri urdin.

Espera un estadio lleno para animar a su equipo en este importante partido, aunque ha expresado su disgusto por el horario (19.30 horas). "Que las empresas tengan un poquito de piedad con los trabajadores y les den margen para que puedan llegar a Anoeta", ha pedido Alguacil.