Almansa: "En Ibiza fuimos un bloque sólido"

Una de sus expresiones más utilizadas es “hacer las cosas bien”. Luego llegará la recompensa, o no, porque esto es deporte, pero el sentido del deber, el esfuerzo y la dedicación, la profesionalidad, jamás deben faltar. Así se ha construido a si mismo Jorge Almansa y así lo aplica a su capitanía ahorradora, la que ya ocupaba con 24 años para levantar los tres trofeos de la misma temporada.

Se siente contento de la marcha que ha cogido este nuevo proyecto de Unicaja Costa de Almería, muestra de la cual se consiguió un magnífico triunfo en Ibiza: “El equipo necesitaba ganar el partido, y ganarlo de esta manera, con el juego y la estructura y el bloque sólido que fuimos, y al final sirve para mucho, sacamos unas sensaciones muy buenas de este viaje y de la puesta en escena en Es Viver, que siempre es difícil ganar allí “.

Hacerlo como se hizo “vale como dos” y además viene a ratificar lo ya vivido en la primera salida de la temporada: “Melilla es también un viaje siempre difícil, después Ibiza, y ganar los dos por 0-3 nos da un plus, nos da ánimos sabiendo que hay que seguir trabajando y seguir en esta dinámica positiva que el equipo está cogiendo, unas sensaciones muy buenas para todo lo que viene; está cogiendo esa alegría y esa estructura como equipo que nos va a venir genial para todos los demás partidos complicados que se avecinan”.

Como puntal a ello está también la entidad del rival: “Ibiza me sorprendió para bien porque los jugadores llevan poco tiempo, los fichajes extranjeros han llegado hace poco, pero se vieron cosas, más en individualidades que como equipo, y se está formando un buen bloque que de seguir en la misma dinámica se le va a ver una mejoría como muy fuerte; en saque, en ataque… tienen cosas en cada jugador para sacarle punta y seguro que estarán peleando por todo”.

Respecto a Unicaja Costa de Almería, su mejor versión empieza a estar más cerca: “Estuvimos muy bien, sobre todo recepción y ataque, defendimos mucho, en saque a lo mejor un poco peor; el equipo está cogiendo una muy buena dinámica, estamos tocando muchos balones en defensa, estamos más ordenados en bloqueo, que eso nos va a dar la solidez en defensa, y bien, la verdad, estoy contento porque veo que el equipo está trabajando y está mejorando a pasos agigantados; este es el camino si queremos conseguir algo durante la temporada”. Entre otras cosas, porque no se cansa de insistir en que la Superliga va en serio: “Ha subido un peldaño respecto a igualdad, ya lo dije desde el principio; los equipos están fuertes, veo una igualdad enorme y todos han ganado algún partido excepto Melilla, pero con calendario duro”.

Es otro motivo más que tiene para sentirse muy bien, parte de un panorama de más proyección para su deporte: “De aquí a mucho más, a ver si subimos el vóley a unos niveles buenísimos como deporte”. Es rotundo a ese respecto: “Me gusta cuando veo una Superliga así, cuando me meto en la página de la Federación y no sé qué marcadores voy a tener, no sé qué estadísticas voy a encontrarme de los demás partidos; eso da un plus para nuestra liga y para el público que quiere seguir una competición muy igualada; es bonito que la gente disfrute con una Superliga ‘súper’, que esté súper trabajada y súper peleada, en la que no haya partidos fáciles; al final tenemos que vender un producto lo mejor posible, todos de la mano para que siga creciendo y cogiendo más interés en la gente y más aficionados en toda España”.

Cuando dice que “todos salimos beneficiados”, una aplicación práctica la tiene en el propio futuro cercano de Unicaja Almería, refiriéndose a la CEV Challenge Cup: “La competición europea todavía queda lejos, pero desde luego que lo que pasa en esta fase regular viene genial, ir contra un Ibiza peleón, ahora Almoradí, o vete a Soria después, con un equipo que está jugando increíble… son partidos en una liga muy dura que nos van a servir para los momentos importantes, asumiendo que o juegas al 100% o no vas a ganar ni a coger putos, porque todos te van a pelear y te van a hacer sufrir si no estás al máximo, lo que habla bien de nuestra competición y nos va a poner a tono para la Challenge. Eso será en diciembre, y mientras tanto lo que más próximo queda es la jornada cuarta de la competición de la regularidad.

Jorge Almansa se muestra perfecto conocedor de Almoradí, que llegará al Moisés Ruiz tras vencer por 3-1 a Soria en su primera victoria tras su vuelta a la máxima categoría: “Ningún equipo va a poner las cosas fáciles y ellos vienen con Monfort, que ya conocemos de sobra que es un atacante y sacador increíble, que encima tendrá ganas de jugar aquí con los que hemos sido compañeros y tiene un cariño especial, con intención seguro de demostrar lo bueno que es; luego Miralles, que es cartagenero y lleva muchos años en Almoradí, un jugador mítico de cuando yo empecé a jugar y él estaba en el Escáner Cartagena, como se llamaba antes, el opuesto, Pablo Lorenzo, es muy bueno, junto a Vicente Cabrera… tendremos que dar nuestro mejor voleibol y demostrar que seguimos creciendo si queremos ganar”.

En pleno puente, espera que haya una buena entrada en el Moisés Ruiz: “La gente tiene que ver que estamos haciendo un buen voleibol, tiene que ver que estamos transmitiendo una alegría y un juego muy bueno, tiene que animarse a venir, que es un fin de semana magnífico para disfrutar de las cosas buenas de Almería, y no hay nada mejor en las cosas buenas de Almería que el voleibol, una tradición”.

El Moisés Ruiz sigue siendo un reclamo, como lo es el Matilde de la Torre para el líder de la tabla, un Textil que no sorprende a Almansa: “Allí juega muy bien y fuera ha ganado dos partidos difíciles; ha hecho buenos fichajes después de que se fuesen jugadores importantes, Ángel a Manacor y Dani a Teruel, pero están haciendo las cosas muy bien desde hace años, Marco trabaja muy bien con su gente, todos los años están ahí peleando y mejorando y ya les tocaba una alegría, por méritos”.

Hablando de voleibol, no se deja en el tintero a su ‘hermano’ Borja Ruiz, autor de 14 puntos con Nantes la pasada jornada: “No me sorprende tampoco porque sabía que donde fuese lo iba a hacer bien, y se lo dije; no tenía duda de que le iban a salir las cosas bien; una pena que no lo disfrutemos aquí pero se respeta su decisión, sus ganas de vivir una experiencia internacional, y seguro que saldrá de allí como salió de aquí, muy querido por la gente; cuando se juega bien, se disfruta con él y se es buena persona… al final la gente lo valora”.

Como se le valora también a él mismo en Almería, ahora con el hecho de un premio a su trayectoria en la Gala de Onda Cero: “Me puse muy contento cuando me enteré, porque había hecho cosas en Almería pero no era almeriense y no se me reconocía con trofeos individuales; contento y a la vez ‘cabreado’, porque al ser por mi trayectoria significa que ya ha pasado el tiempo y que se han hecho las cosas bien, y que me estoy haciendo algo más mayor – risas-; pero feliz de que Unicaja me haya criado, décima temporada en el club, y no puedo estar más orgulloso de cómo a un niño que vino a Almería se le haya tratado como a uno de la casa; que me dé el trofeo Manzano es un honor, pero a seguir trabajando, que tengo 28 años -más risas-“.