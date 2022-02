El Almería sondea levantar su Academia en Roquetas ante las continuas trabas del PMD

La directiva de la UD Almería está sondeando muy seriamente la posibilidad de levantar su futura Academia para las categorías inferiores lejos de la capital. El motivo no es otro que las trabas que se están encontrando por parte del Patronato Municipal de Deportes para disponer con menos cortapisas de una instalación como el anexo Mediterráneo, donde el primer equipo suele llevar a cabo la mayoría de los entrenamientos y el filial juega sus partidos de Tercera RFEF.

Esta situación de tirantez entre club y Patronato por la gestión de la instalación no es nada nueva, viene de tiempos de Alfonso García, pero la actual propiedad considera que el trato no está siendo el más adecuado para una entidad profesional teniendo en cuenta además la gran inversión que están acometiendo para mejorar el recinto y que el mantenimiento del mismo corre de su cuenta.

Sin ir más lejos este miércoles el Almería B que dirige Óscar Fernández tendrá que desplazarse a la vecina localidad de Huércal de Almería para disputar en el 'Francisco Pomedio' el partido aplazado ante el Marbella. Es una de las gotas que están empezando a colmar el vaso, unida a la continua presencia de deportistas de otras disciplinas cuyos entrenamientos coinciden en el mismo horario que el primer equipo, usando la pista de tartán recientemente remodelada para llevarlos a cabo.

Las relaciones con Antonio Orta, director del PMD, no atraviesan por su mejor momento, y en la entidad no comprenden que Juan José Segura, concejal responsable del área de Deportes, no tome cartas en el asunto para articular posibles soluciones ante la imposibilidad que se encuentra el club incluso de poder alquilar alguna instalación municipal para dar soporte a sus equipos canteranos, que se encuentran ejercitándose a medio campo o un cuarto de campo.

Ante esta tesitura la dirección general de la UDA se encuentra ya estudiando la posibilidad de buscar terrenos para la futura construcción de la Ciudad Deportiva que dé cobijo a todos los escalafones inferiores del club lejos de Almería capital y la localidad de Roquetas de Mar, por cercanía, emerge como posible ubicación preponderante, si bien no se descartan otros posibles emplazamientos.

En el seno del club no acaban de comprender el trato que están recibiendo por parte de la concejalía de Deportes pese a ser "bandera de la ciudad" y tampoco entienden que no se arbitren soluciones temporales como la cesión del Juan Rojas en coordinación con el URA, operación compleja por cuanto dicha instalación se amoldó hace unos años a campo de rugby.

A finales de diciembre de 2021 el club renunciaba oficialmente a la pastilla de casi 40.000 metros cuadrados en el paraje de Jaúl Bajo de la Vega de Acá, junto al Parque del Andarax y el Club Natación, que el Ayuntamiento había puesto a disposición de la entidad en la época de Alfonso García. Entonces se dijo que la nueva propiedad había puesto sus miras en la zona de El Toyo para desarrollar el proyecto de Ciudad Deportiva, pero si no logra reconducirse la situación no sería de extrañar acabar viendo la Academia rojiblanca en otro municipio.