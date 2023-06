De Almería a Las Vegas. Tobi 2023

Parece que fue ayer cuando estuve en Miami dando la charla en la que presentaba mi técnica INOCA a la comunidad científica. Para que los que aún no sepan de qué va, INOCA es la técnica que he desarrollado para el tratamiento de la artrosis en cualquier localización. Consiste en introducir el plasma de la persona con artrosis, no sólo dentro de la articulación en sí, sino a través de una perforación de menos de 2 mm y con anestesia local, dentro de los huesos que “chocan” debido a ese desgaste.

El año pasado, en Miami, gustó mucho lo que le conté a la comunidad científica. He tenido visitas de doctores de distintas partes del mundo, desde Estado Unidos a Venezuela. A día de hoy tengo propuestas de otros compañeros para venir a Almería a conocer de primera mano cómo se realiza INOCA.

La charla de este año es contar cómo se hace, no sólo en rodilla sino en otras articulaciones donde la artrosis limita la calidad de vida de las personas, a saber: cadera, tobillo, hombro o pie. Con tanto trabajo, el viaje fue exprés, de jueves a domingo. Me acompañó mi hija Lucía, y fuimos vía Chicago a la ciudad del pecado.

Las Vegas es una ciudad inmensa en medio de la nada, en medio del desierto de Mojave. Fue en 1829 cuando un español llamado Antonio Armijo encontró un terreno lleno de agua y muy fértil y le nombró Las Vegas. Pero fue en 1931 cuando el juego fue legalizado y en esta ciudad se permitía todo lo que estaba prohibido en la vecina California.

La mafia fue la que comenzó a construir hoteles a todo lo largo de la calle principal, Las Vegas Boulevard, más conocida como Strip. Hoy día son empresas y fondos de inversión los que poseen la mayoría de las acciones de todos los espectáculos de esta ciudad.

Después de 15 horas entre dos aviones, llegamos a Las Vegas. Es inconfundible porque hasta en el aeropuerto hay decenas de máquinas tragaperras, a modo de preámbulo de lo que viene después. El congreso tiene lugar en el hotel Wynn, un inmenso complejo de dos edificios al final de Las Vegas Boulevard.

El presidente y promotor del TOBI, el Dr. Steve Sampson, ya estuvo en Almería en febrero pasado conociendo de primera mano INOCA. Trabaja en Los Angeles y es el médico de deportistas muy conocidos, estrellas de Hollywood y cantantes con varios Grammy en su haber. Además, el TOBI es el mayor evento en lo relacionado con la Medicina Regenerativa a nivel mundial. Entre los ponentes figuran doctores americanos, chinos, hindúes o de América latina.

De España, los Dres Mikel Sánchez de Vitoria (recientemente ha salido en prensa al Rey Emérito, aparte de haber tratado a Nadal y ser el pionero en nuestro país y a nivel mundial en lo que a factores de crecimiento se refiere). El Dr. Catalán de Mallorca y un servidor. España tiene muy buena prensa a nivel internacional en este campo. Nos consideran avanzados e innovadores y por eso nos invitan a compartir nuestras técnicas. La sala donde tienen lugar las ponencias es realmente grande, como todo en Estados Unidos.

Filas de mesas y sillas que apuntan en dirección a un escenario, flanqueado por dos pantallas gigantes, al estilo de un concierto de Coldplay. El programa es amplio y prácticamente se “tocan” todas las articulaciones, técnicas y terapias para conseguir el alivio de los pacientes que acuden a nosotros.

Hay novedades interesantes que hemos traído para casa:

-Consenso Americano y Europeo sobre cuándo, cómo y en quién usar terapias biológicas como el plasma rico en factores de crecimiento. Si está indicado el plasma de manera preventiva cuando hay artrosis pero ésta no duele.

-Utilizar dispositivos especiales para analizar la sangre del paciente antes de inyectar el plasma, ver su calidad a nivel celular, comprobar si ésta puede ser útil o directamente descartar al paciente porque no va a funcionar.

La semana que viene tendremos en Almería dos de esos dispositivos con los que analizar el plasma de los pacientes.

-Novedades en el tratamiento de lesiones tendinosas como el codo de tenista o si tratar las roturas de menisco sin cirugía y mediante el plasma tiene buenos resultados. Todo muy interesante.

Mi charla tuvo lugar el sábado a las 10:00 de la mañana dentro del apartado “Pioneros de la Medicina Regenerativa”. Como el año pasado, el Dr. Rowan Paul, que trabaja en San Francisco, fue el maestro de ceremonias del congreso. Su presentación fue increíble. Comentó que INOCA ha cambiado su práctica médica, ya que ha revolucionado el tratamiento con factores de crecimiento y anima a todos los médicos presentes a utilizar la técnica.

El auditorio estaba lleno y todo el mundo expectante con el teléfono alzado para grabar la presentación sin perder detalle. Nadie se movió de la silla. Ya se sabe cómo son los americanos, si no les gusta algo, se levantan y se marchan. No les gusta perder el tiempo. Pues nadie pestañeó. Mi ponencia fue muy visual y didáctica con videos muy claros de cómo poder hacer INOCA como el que ve el video de una receta de arroz con pollo. No quiero guardarme trucos, quiero que cualquiera que vea la charla sea capaz de realizarla.

Lo que sí me llama la atención es que médicos a 14 mil kilómetros de distancia se interesen por mi técnica, cuando otros a 10 kilómetros no están interesados o se permiten el lujo de “regañar” a los pacientes que lo han probado, con el pretexto de quedarnos con su dinero. Nadie es profeta en su tierra. Seguiremos investigando, estudiando y mejorando en el apasionante mundo de la medicina regenerativa, aunque otros no quieran ver hacia donde se dirige la medicina.