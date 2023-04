El Almería B no hace ni sus deberes y continuará en la quinta categoría (1-0)

El Almería B terminó una de las peores temporadas de su historia. El filial rojiblanco tenía la esperanza de que hasta el rabo todo es toro y que se diese un milagro en la última jornada de la fase regular para acceder a la promoción de ascenso a Segunda RFEF. El domingo no pudo ser peor para el Almería B, que no hizo sus deberes en el palo a diferencia de sus rivales directos, quedándose la quinta plaza el Atlético Malagueño tras ganar en Maracena (1-2). No pinchó tampoco el Huétor Vega, imponiéndose en Las Viñas al Torreperogil (2-1), pero los granadinos se quedaron fuera por la diferencia de goles particular con el filial malagueño. Sí lo hizo el filial indálico ante un El Palo ya clasificado para la promoción de ascenso, en la que se medirá al Torre del Mar al no pinchar este último y conservando la tercera plaza, mientras que los del San Ignacio son cuartos. El Real Jaén, que no logró el ascenso directo al caer (1-0) ante un Marbella que ya es de Segunda RFEF, protagonizará la otra eliminatoria del grupo IX con el Atlético Malagueño.

No pudo comenzar peor el conjunto de Óscar Fernández su partido en el San Ignacio. Los locales imprimieron un alto ritmo desde el inicio, teniendo el 1-0 tanto Desty como Durán y Javi López, sin acertar ninguno en la finalización. Pasado el cuarto de hora, El Palo no desaprovechó la pena máxima que dispuso y Acosta ponía el milagro casi imposible para el Almería B, que igualó en el minuto 32, quedando el gol invalidado por fuera de juego, misma suerte que corrieron los locales poco después. En el segundo acto, el filial almeriense puso toda la carne en el asador, destacando una ocasión marrada por Lokosa en la recta final, pero los nervios aparecieron, máxime al conocer los resultados de los partidos del Atlético Malagueño y del Huétor Vega.

Con esta última derrota (la duodécima en treinta jornadas), el Almería B finaliza el curso en la novena posición, inadmisible para un filial de un equipo de Primera División, máxime con piezas que han costado una cantidad considerable de dinero, véase Milovanovic, por el que la entidad almeriense abonó tres millones y medio de euros el pasado estío al Partizán de Belgrado. Acaba la liga el conjunto almeriense con más derrotas que victorias (doce por once), a cuatro puntos de la última posición que da acceso a la promoción de ascenso, misma distancia que le ha sacado al Huétor Tájar, que hace una semana estaba luchando para meterse en las eliminatorias por el ascenso y que finalmente acaba en una décimo segunda posición que podría significar el descenso dependiendo de los arrastres que haya como consecuencia de los equipos que bajen del grupo IV de Segunda RFEF.