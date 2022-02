Unos 'fan tokens' del Almería no deberían superar la cantidad de 44.267 emitidos para evitar su devaluación

La UD Almería no debería emitir más de 44.267 fan tokens, en caso de que el club se decidiera por crearlos, si quiere que el precio de los mismos se mantenga en el mercado de las criptomonedas tras venderlos a los aficionados. Se trata de una estimación de la guía de apuestas Kelbet, que ha consultado la oferta y precios de fan tokens ya emitidos por clubes de fútbol españoles, los ha contrapuesto con su número de abonados y ha calculado así la oferta ideal, en cantidad, para que estas criptomonedas mantengan un precio mínimo en el mercado de 2 euros, su habitual precio de venta.

Teniendo en cuenta la oferta y los precios de los fan tokens de FC Barcelona, Atlético de Madrid, Valencia CF y UD Levante, y su evolución en el mercado de las criptomonedas, se estima que un equipo como la UD Almería, que suele moverse en unas franjas de unos 8.000 abonados, no debería emitir más de 6 fan tokens por socio para que el precio de los mismos se mantenga en una franja de al menos 2 euros.

Con esta cantidad y a este precio, el UD Almería podría ingresar 88.533,33 euros a través de la venta de fan tokens. Esta cifra responde, de nuevo, a una emisión controlada de fan tokens de modo que el valor de los mismos no decaiga inmediatamente en el mercado cripto. Sin embargo, la razón de ser de los fan tokens no es, en principio, la de la especulación.

Los aficionados que compran fan tokens suelen tener acceso a una serie de exclusividades, como el derecho a participar en votaciones para elegir qué mostrará el equipo en su camiseta en el próximo partido o qué frases aparecerán en las paredes del vestuario. Esta propuesta incentiva el compromiso de los aficionados con el club a través de la participación.

Por eso cada club, al emitir sus propios fan tokens, debe decidir si prioriza la recaudación o la manutención del valor de las criptomonedas. Emitir dos millones de fan tokens podría a medio-largo plazo atraer hasta cuatro millones de euros a la tesorería del club, pero si el equipo no tiene una amplia base de seguidores, abonados o no, es probable que los tokens no terminen de venderse y por tanto su precio sea débil en el mercado cripto.

A todo ello hay que sumar la incertidumbre que desprende el mercado de las criptomonedas. El concepto no ha gozado de muy buena prensa hasta ahora y suele ser representado como un mercado especulativo. Por otro lado, los partidarios de lo digital defienden que los conceptos de blockchain y NFT han llegado para quedarse y que tarde o temprano serán adoptados en cualquier disciplina.

En cualquier caso, y según el convenio de los clubes con las plataformas emisoras, es posible emitir más fan tokens para regular el mercado incrementando la demanda y limitando por tanto el valor. Eso sí, en principio no es posible emitir fan tokens de forma ilimitada -de lo contrario, la propuesta perdería su razón de ser-.