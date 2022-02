El Almería quiere dejar atrás la crisis ante el Ibiza

Almería e Ibiza oponen este viernes en el Juegos Mediterráneos dos rachas contrapuestas en las que los locales encadenan cuatro derrotas y un empate, y los baleares no saben lo que es perder en lo que va de año, con tres victorias y una igualada, ante el Zaragoza en la última jornada.En el partido inaugural de la vigesimosexta jornada, los de Joan Francesc Ferrer 'Rubi' querrán mostrar que han superado el 'enero negro', tras el que han quedado apeados del liderato y caído fuera de puestos de ascenso directo, y lo hacen frente al conjunto de Paco Jémez, que lleva diez de doce puntos posibles y está a cuatro puntos de las plazas de promoción.Una de las claves apuntadas por Rubi para volver a la senda de la victoria es el control del inicio de los partidos, en los que casi siempre se adelantaron sus rivales.En esta fase del campeonato, el equipo rojiblanco ha encajado ocho goles, casi tantos como en la primera vuelta (13), perdiendo efectividad en ataque, con sólo dos tantos en los cinco partidos que se llevan celebrados hasta ahora, con tres encuentros en los que no consiguió ver portería rival.Una justificación importante ha sido la plaga de ausencias, con especial incidencia en la posición de delantero centro con las lesiones de Juan Villar y Dyego Sousa y la baja de Sadiq, convocado por Nigeria para la Copa de África.Con la duda del portugués, que se resolverá tras el último entrenamiento de los almerienses y sí sería una aportación interesante para el equipo, el Almería sólo tendrá la baja de Robertone por sanción y la de Lazo, en la recta final de la lesión sufrida en el primer partido del año frente al Cartagena.

Paco Jémez, entrenador del Ibiza, y sus hombres se enfrentarán al segundo encuentro de la semana -los baleares disputaron el lunes el partido contra el Zaragoza- con la intención de mantenerse invictos en esta nueva era de la segunda vuelta.Desde la llegada del cordobés, la escuadra ibicenca no se ha topado con la derrota y ha sumado 10 de los 12 puntos, con tres victorias y un empate, que la sitúan en el décimo puesto de la clasificación, a cuatro puntos de los 'play-off'.Jémez, que ha dado un giro a los automatismos iniciales instaurados por su predecesor, Juan Carlos Carcedo, apuesta por un juego más rápido y más ofensivo para crear más ocasiones de gol. Y, de momento, le ha funcionado.Aun así, el técnico valora especialmente la capacidad del grupo para "no hincar la rodilla" y "ser capaces de levantar casi cualquier cosa", haciendo referencia al encuentro del pasado lunes, cuando logró remontar el partido y firmar tablas, a pesar de los dos tantos de ventaja del Zaragoza.Jémez no podrá contar con Juan Ibiza, exjugador del Almería, por sanción, por lo que previsiblemente será sustituido por Gálvez.Álvaro Jiménez, que se estrenó el pasado lunes con la camiseta celeste, es más que probable que ocupe la banda izquierda, en sustitución a Nono, después de disputar una segunda parte con un juego rápido, colaborativo e incisivo.Castel, por su parte, se postula como el delantero por excelencia con nueve tantos en su haber, cinco en las últimas tres jornadas.