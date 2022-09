Por el Almería ya han desfilado 20 internacionales absolutos

A lo largo de sus 21 años de historia por las filas de la UD Almería han desfilado una veintena de internacionales absolutos. Los últimos en unirse a esa larga lista son El Bila Touré, que antes de ser firmado como rojiblanco ya era un habitual en el combinado de Mali, y Srdjan Babic, que ha recibido la primera citación con la absoluta de Serbia.

En la elección no toman parte jugadores como el húngaro Horvath, que fue internacional antes de su fugaz etapa en la UDA pero no durante la misma o Álvaro Negredo, que alcanzó dicha condición tras abandonar el club, aunque sí se han incluido casos como los de Diego Alves, Óscar Ustari o Nikola Maras, todos ellos citados en algún momento de su etapa como rojiblancos aunque no llegasen a disputar minutos en esos partidos concretos.

El país que más internacionales le ha reportado al cuadro indálico es Nigeria, con tres, y todos ellos dejaron una huella importante en el club. Se trata de Kalu Uche, todo un icono, Ramón Azeez (recordado por el gol que valió una salvación ante el Betis), y Sadiq Umar, la estrella más actual y rutilantes.

De Perú se contó con los defensores Miguel Rebosio y Santiago Acasiete, este último muchos años capitán del conjunto almeriense. Uruguay también ha aportado dos efectivos (Darwin Núñez y Brian Rodríguez) al igual que Argentina (el propio Ustari y Pablo Piatti) y Serbia (Maras y Babic).

Con un representante aparecen Rumanía (Constantin Galca), Colombia (Fabián Vargas), Israel (Tomer Hemed), Congo (Thievy Bifouma), Guinea Ecuatorial (Igor Engonga, que militó en el filial), Georgia (Giorgi Makaridze), Brasil (Diego Alves), Mali (El Bilal Touré) y Burkina Faso (Jonathan Zongo).

En la era de Alfonso García bajo la dirección del club 13 futbolistas alcanzaron la absoluta de su país, mientras que desde la llegada de Turki Al-Sheikh a la presidencia en agosto de 2019 son 7: Darwin, Brian, Sadiq, Makaridze, Maras, Babic y El Bilal.