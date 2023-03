El Almería se despierta tarde y el Real Madrid repite título (2-1)

Probablemente no era lo que tenía Alberto Lasarte en mente. Consciente del potencial del mejor equipo de España y de uno de los de Europa, lo que no se esperaba era comenzar el encuentro prácticamente perdiendo. A los siete minutos el Real Madrid ya iba ganando y a los 17 lo dejaba el prácticamente sentenciado para repetir el título, algo que no lograba desde 1982 (el último equipo que lo hizo fue el Sevilla, en 1982. Ese fue el listón del Almería: llegar a la final hasta toparse con el equipo de Arbeloa. Pero más allá de la medalla de plata, lo que ha conseguido el conjunto de Lasarte ha sido que una provincia se ilusione e identifique con un equipo juvenil, recitando el once de carrerilla de un conjunto con identidad propia, con un buen número de almerienses, adolescentes que los aficionados han visto crecer desde críos.

Con el objetivo de clasificarse para la Copa del Rey, el conjunto rojiblanco se quedó cerca de ganarla, llegando a tutear a todo un Real Madrid, referente en el pasado y en el presente. Los blancos, que han logrado el décimo quinto título, han disputado 32 finales, sumando con este trigésimo quinto encuentro sin perder. Sólo el Atlético, Alcorcón, Leganés y Leipzig han llegado a empatarle. A punto estuvo el Almería de hacerlo después de esa mejoría en la segunda parte gracias a los cambios de Lasarte y al chute de energía que supuso el gol de Rachad. Que el Real Madrid terminase pidiendo la hora parecía impensable visto el primer acto.

Tanto Arbeloa como Lasarte repitieron las alineaciones que actuaron tres días antes, con Marsu en los rojiblancos algo más descolgado para hacer las labores de mediapunta con balón y ayudar a Rachad en el inicio de la presión. El Real Madrid se hizo con el balón desde un primer momento, sin importarle demasiado al Almería, que sabe manejar diferentes registros como ha demostrado esta temporada; que los almerienses no se sintiesen cómodos parecía ser más por la presión de la situación y la calidad del rival que por ese planteamiento inicial que después modificó Lasarte.

El Real Madrid era un espectáculo para el aficionado neutral, con una técnica descomunal y una riqueza táctica encomiable. A los siete minutos ya iba por delante después de una jugada en la que llegó a hacer hasta una docena de toques, mezclando pausa con velocidad, atrayendo en el costado derecho para mover el cuero al izquierdo, donde Youseff centró para que Pol Fortuny celebrase el día en el que cumplió la mayoría de edad rematando en un área cargada al palo derecho de Bruno.

El gol noqueó al Almería, que mantuvo su bloque medio-bajo. A los diez minutos Manuel Ángel pudo ampliar la distancia finalizando una buena triangulación blanca, pero su disparo mordido lo paró Bruno. Los de Lasarte sufrían en el juego combinativo, pero también mucho en los córneres. Así llegó el 2-0 en el 17'. Edu despejó mal a la frontal un saque de esquina y Manuel Ángel pegó un zurdazo en una volea imparable que fue a parar a la escuadra de Bruno. El Almería estaba sufriendo, recibiendo ocasiones como la del testarazo de Chema, que le ganó la partida a Paco, y la del cabezazo de Manu Serrano.

El descanso le vino como agua de mayo a un Almería que creció con la entradas de Fede Oliva

Alberto Lasarte modificó el plan, con un 1-4-4-2 con Marsu pegado a la derecha y Rachad y Marciano arriba. El Real Madrid fue bajando el ritmo y el Almería iba ganando metros, pero sin ninguna oportunidad clara. El primer disparo, de Marciano en el 41', se fue más que desviado. Antes Bruno evitó el 3-0 mandando a saque de esquina un remate de Palacios desde la frontal tras otra triangulación madrileña. Fede Oliva y Valen entraron tras el descanso, empezando a crecer el Almería al tener más el balón y llegando más por las bandas. El Madrid perdonó con un remate de César Palacios tras el enésimo centro desde la izquierda y con una volea de Gonzalo.

La primera ocasión clara para el Almería fue a la hora de juego en un centro de Marciano desde la izquierda, llegando Joan desde atrás para cabecear al lateral de la red. La jugada se calcó un minuto después desde la otra banda con los mismos protagonistas, teniendo que intervenir Diego Piñeiro por primera vez. Los de Lasarte se lo empezaron a creer, máxime al no matar el partido el rival, con Nico Paz regateando a Bruno, pero sin encontrar portería. La entrada de Leal también ayudó a que la UDA se prodigase más por la izquierda. En el 70' Diego Piñero erró en un pase de Manu Serrano, el esférico rebotó al palo izquierdo y Rachad no perdonó para empujar a gol.

El tanto fue lo que le faltaba al Almería para terminárselo de creer y ser un torbellino en ese tramo final. Siete minutos después un centro de Leal se envenenó, escapándosele el balón a un nervioso Diego Piñero, que lo cogió antes de que llegase Rachad. Lasarte quemó naves al dar entrada a Jorge y Álvaro, ya sin nada que perder, pero el arreón final no sirvió para forzar la prórroga. No es el fin para un Almería espléndido que ya hecho historia con ese subcampeonato y al que le quedan ocho jornadas para buscar clasificarse por primera vez en la historia a la Copa de Campeones, estando ya centrados exclusivamente en la liga. Lo logren o no, y han conseguido lo más difícil: que una provincia se ilusione con un equipo juvenil y al que ya sienten como el verdadero filial.