El Almería pide disculpas por el caos en la venta de entradas ante el Alcorcón

Con 24 horas de demora -nunca es tarde si la dicha es buena- la UD Almería publicaba este mediodía un comunicado oficial pidiendo disculpas a abonados y simpatizantes por el caos vivido en la jornada del lunes durante la apertura de la venta de entradas para el partido del ascenso ante la AD Alcorcón.

La entidad, que ya había subido un precipitado tuit a su cuenta de twitter al anunciar que se había colgado el cartel de 'no hay billetes' para salir del paso ante las airadas protestas de sus propios seguidores a la vista de la chapuza generada, profundiza ahora en su mensaje de perdón a todos los que pudieran sentirse agraviados.

De este modo, incide particularmente en el punto de que no pudiera darse soporte a la opción telemática para adquirir las localidades, achacándolo a la "gran demanda existente", lo que provocó que el servidor del programa que dispensa las entradas (recalcan que "externo al club") se quedase bloqueado y solventar el problema resultase del todo imposible.

COMUNICADO OFICIAL | En relación a la venta de entradas del #AlmeríaAlcorcón pic.twitter.com/QqjkilpyFv — UD Almería (@U_D_Almeria) May 17, 2022

Sorprende igualmente que apenas salieran a la venta una cifra de 1.870 localidades cuando el aforo del Estadio roza las 14.500 y no se alcanzan los 10.000 abonados. Se sobreentiende entonces que los más de 2.500 boletos restantes se destinan a compromisos de patrocinio de la propia UDA.

Con todo, uno de los párrafos más polémicos es el alusivo a la vestimenta de algunas personas que adquirieron entradas uniformados con los colores de otros equipos -particularmente Real Madrid o Barça-, anunciando que van a tomar medidas para que no vuelva a repetirse (sic), además de garantizar que no volverán a venderse más de 4 localidades por aficionado, algo que en los primeros momentos de venta no ocurrió, fomentando la posterior reventa, con ofrecimientos en internet que ya rondan los 2.000 euros por ticket, algo que el club manifiesta intentará poner en conocimiento de las autoridades competentes.

Para finalizar, el club entona el 'mea culpa' y dice entender el malestar generado entre los aficionados, comprometiéndose a que este tipo de situaciones no vuelvan a repetirse.