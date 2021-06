El circuito de Almería acogió una espectacular jornada de automovilismo con el Andaluz de Velocidad

El Andalucía Circuit, enclavado en el espectacular desierto de Tabernas, acogió este domingo una nueva jornada de automovilismo andaluz con la segunda prueba de la temporada del Campeonato de Andalucía de Velocidad en Circuitos (CAVA), organizada por la Federación Andaluza de Automovilismo y el club Racing Motor 26.Cerca de una cuarentena de equipos se dieron cita en el circuito almeriense con el único objetivo de la victoria en una jornada marcada por el fuerte calor propio de estas fechas estivales y los estrictos controles Covid-19 de la organización.Al filo de las dos de la tarde, con mangas de entrenamientos oficiales previos, salían a pista los primeros participantes en una parrilla formada por vehículos de 1.600 centímetros cúbicos. Los Huyndai ocupaban el asfalto para completar los 20 minutos previstos en el reglamento del campeonato.En la primera carrera de la Copa Zeknova 1.600 la victoria fue para el piloto Diego Ojeda, con Huyndai Accent, con un mejor crono de 20 minutos, 41 segundos y 632 milésimas. A tan sólo 20 milésimas de segundos se situó Fernando Villatoro y en tercera plaza el piloto almeriense Francisco Manuel Puertas, con tan sólo 15 años de edad, se subía el podio. El joven deportista llegaba de haber ganado la jornada anterior las dos carreras de la Copa Toyota Kobe del Circuito del Jarama.Entre los Fórmula Mix el vigente campeón de la categoría, el malagueño Agustín Cabanillas, volvía a firmar la victoria en Almería con 20:33.368 al volante de un espectacular Wolf GB08 Mistral. A +14 segundos la segunda plaza del podio fue para el CM de Francisco Aguilar Cisneros con Radical PR6 y la tercera plaza fue para Salvador Sánchez con Radical Prospor que sólo pudo completar 8 vueltas al trazado.En Superturismos, victoria para el marbellí Cristian Broberg con Gineta G50 y un tiempo de 19:29.9, seguido de la otra Gineta de José Martínez y del Peugeot 308 Cup de José María Romero. En Turismos el mejor clasificado fue Luke Alexander Nickolds con Seat León Copa, por detrás se situó Elger Bouwman con Golf GTI y Javier Miranda con Renault Clío en tercera posición.

Pasadas las 4 de la tarde arrancaba una accidentada segunda carrera donde las salidas de pista y las colisiones fueron la tónica predominante, no así entre los participantes de la Copa 1.600 que completaron una gran actuación sin sobresaltos. La victoria entre los Huyndai fue nuevamente para Diego Ojeda con 20:54.8, quien en la última vuelta y tras un problema en los cambios de Puertas, consiguió in extremis la victoria a pesar de que el almeriense dominó de principio a fin la carrera. La tercera plaza fue en esta ocasión para Fernando Villatoro.Entre los Fórmula Mix Cabanillas volvió a ser el más rápido y se hizo con el segundo podio de la jornada con un tiempo de 20:01.3, nuevamente por delante de Aguilar Cisneros y de Salvador Sánchez.La última carrera de los turismos y superturismos no dejó indiferente a nadie. El espectáculo ganó enteros en la pista con victoria final para Luke Nickolds con un tiempo récod de 19:55.4. Juan José Romero-Ávila y Elger Bouwman le acompañaron en este último podio del día siendo para Romero también el podio como primer clasificado en superturismos. El Trofeo a las féminas se lo llevó nuevamente la cordobesa Alba Camacho, quien sigue mejorando notablemente su rendimiento y aprendizaje en el campeonato tras completar una P6 en la primera carrera y una P7 en la segunda.El Campeonato de Andalucía de Velocidad se toma ahora un descanso en los meses de verano y regresará el próximo mes de octubre en el Circuito rondeño de Ascari, con la tercera prueba de la temporada.