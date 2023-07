El Almería, entre los 14 clubes que facilitarán entradas a 30 euros a la afición visitante

Un plan similar ya estaba en marcha en Segunda División, con un éxito rotundo tras pasar de precios que han llegado hasta a los 60€ a tan solo 30€. Por esta cantidad (que será como máximo, incluso se podría rebajar si los clubes así lo considerasen), la hinchada rival podría garantizar un mínimo de 9.000€ en la taquilla por cada encuentro.

Tan solo seis equipos decidieron quedarse fuera de la medida o directamente no respondieron, casos de Real Madrid, FC Barcelona, Rayo Vallecano, Villarreal, Getafe y Osasuna. Dado que no es una medida institucional, sino acordada por los equipos, los no implicados podrán fijar el precio que estimen oportunos.