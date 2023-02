El Almería, una 'loba' ante el Barça (1-0)

Los partidos ante rivales colosales se ganan cuidando el más mínimo detalle y la UD Almería supo comerle la moral al FC Barcelona desde el mismo calentamiento, cuando desde la megafonía atronó el tema de despecho que Shakira le compuso a Piqué. Y es que la auténtica 'loba' en la primera parte fue la UDA, que completó una metamorfosis total respecto a la debacle de Montilivi para plantarle cara al líder sólido de Primera División disputándole la posesión del esférico con un sistema que sorprendió de inicio a Xavi Hernández.

La comunidad twitter Almería ardía en improperios hacia Rubi al conocerse el once inicial de los rojiblancos. Que si de nuevo la pareja Ely-Babic en el eje de la zaga, que si por qué Eguaras en lugar de Samu Costa... Y el de Vilassar demostró quién es el entrenador con una disposición táctica que maniató las fortalezas del Barça, en la que el rol de Leo Baptistao resultó clave. Al jugador brasileño se le pidió que multiplicase los esfuerzos porque en fase defensiva tenía que ejercer de lateral para tapar las posibles subidas por ese costado de Jordi Alba a la par que ayudaba a Chumi con Gavi y luego en la ofensiva se incorporaba para socorrer a Luis Suárez y El Bilal Touré.

Su despliegue fue determinante en el primer acto, pero también la superioridad en el centro del campo que manifestaban De la Hoz y Eugaras en el doble pivote, con Robertone cayendo esta vez más al costado zurdo, pero valiéndose para desarticular a Busquets, De Jong y Kessie. Si a todo eso se le añade la tarde inspirada de Ely anticipándose al cruce y con cortes providenciales, el resultado fue que el Almería lograba marcharse al descanso por delante en el marcador, mejorando al Barcelona con y sin balón, que ya es decir.

Tanto es así que en ataque los azulgrana apenas pudieron apuntarse un disparo manso de Alba al cuarto de hora de juego que Fernando atajaba sin problemas. El Almería, sin precipitarse nunca en sus acciones ni mostrar ansiedad pese a venir de encajar un 6-2 y de verse en descenso, supo cocinar a fuego lento el partido a la espera de que cayeran sus ocasiones. Y estas llegaron rebasado el ecuador del primer acto.

Ely ganaba un balón lanzándose al piso ante Gavi y tras incorporarse el brasileño lanzaba en largo en busca de El Bilal Torué, marcado por Christensen. El central danés despejaba en primera instancia, pero el balón caía en los dominios de Luis Suárez, que prolongaba de primeras a la posición del malí, quien tras aguantar el cuerpeo inicial de Christensen sacó un latigazo con la diestra para batir a Ter Stegen tras golpear previamente en el larguero con gran violencia.

La grada se venía abajo, no en vano era solo el octavo tanto encajado por los culés en lo que va de curso, y bien pudo caer el 2-0 apenas tres minutos después. Esta vez a balón parado. Córner botado por Robertone al segundo palo y Baptistao se inventa un remate acrobático para conectar el balón a media altura y poner en aprietos al meta alemán.

El remedio de Xavi tras el descanso fue retirar a Kessie (cuesta creer que jugadores de tan escaso nivel militen en el Barça) para dar entrada a Raphinha en busca de mordiente y de mayor control en la medular, ya que Gavi retrasó su posición para entrar más en contacto con el balón y echarle un cable tanto a De Jong como a Busquets en la elaboración de juego.

Como quiera que pese a dicho movimiento el Barça no acababa de encontrarse cómodo, el de Tarrasa cambió también parte del entramado defensivo, quitando de un plumazo a Eric y Alba para meter a Araújo y Marcos Alonso, con mayor potencial ofensivo si cabe, en particular en las acciones a balón parado. En la partida de ajedrez que estaba resultando el partido los de Rubi seguían sin perder el orden, si bien se echaban en falta transiciones en busca del área contraria, encerrándose en exceso en bloque bajo. Con todo, Luis Suárez dispuso de un buen disparo que de no ser porque Marcos Alonso se interpuso en la trayectoria habría acabado en gol, acercamiento que tuvo respuesta por parte del Barça en un centro de Ferran al que Raphinha no llegaba por poco al remate en el segundo palo.

El gol seguía sin llegar para los visitantes alcanzado el 75' de juego, cuando Rubi decidió mover su banquillo en busca de velocidad en los posibles contragolpes poniendo a Ramazani y Embarba en el lugar de un agotado Suárez y de Robertone, lastrado por una amarilla. Xavi contraprogramaba a la desesperada tirando de los niños Pablo Torre y Alarcón en busca ya del empate a la desesperada que hiciera bueno para ellos el pinchazo del Madrid ante el Atlético.

Lo cierto es que el Almería aguantó bien las embestidas azulgranas, que se incrementaron en los minutos finales con un disparo de Alarcón repelido por Fernando, un centro envenenado de Ferrán y un balón al que no llegó por poco Araújo, pero casi todo a través de centros laterales que por juego elaborado, renunciando por completo al manido ADN Barça que Xavi pregona sin luego demostrarlo sobre el verde. Rubi supo esta vez dosificar bien las sustituciones, aguantando a Baptistao hasta el minuto 83, cuando, ya exhausto por el esfuerzo, dejaba su lugar en el campo ante una cerrada ovación de la grada, que reconocía su gran desgaste.

A reseñar, el colosal partido de Ely, que celebró cada despeje como un gol, bien acompañado esta vez por Babic, así como el repertorio de Baptistao y el serio encuentro de otros futbolistas como Chumi y De la Hoz en el achique de espacios. Embarba, en el descuento, no pudo culminar el 2-0 en un contragolpe. La victoria, primera de la historia ante los azulgrana, resulta vital para salir de la zona de descenso a la que el equipo había caído ante los resultados de sus rivales directos, sirve para sumar ya 25 puntos y olvidar el borrón ante el Girona, que el Power Horse vuelva a ser un fortín y recuperar de paso la moral de cara a la visita de otro hueso el próximo sábado, el Villarreal.