Almería da la bienvenida a la XV Titan Desert, prueba considerada como el París-Dakar de la bicicleta de montaña, que se disputará del 2 al 7 de noviembre entre el Desierto de Tabernas y Cabo de Gata. La peculiar geografía almeriense, destacando sus desérticos paisajes, y la garantía de prevención y actuación ante la pandemia de COVID-19, han convertido a la provincia almeriense en la nueva sede elegida para la disputa de este evento que años atrás ha tenido lugar en territorio marroquí.

Dividida en cinco etapas, con 400 kilómetros de recorrido, la edición 2020 de la Titan Desert fue presentada de forma oficial este jueves en el Patio de Luces de la Diputación Provincial de Almería. En dicho acto estuvieron presentes, entre otros, Javier Aureliano García, presidente de la institución provincial, Ramón Fernández-Pacheco, alcalde de Almería, Juan Porcar, presidente de la Titan World Series y Melcior Mauri, exciclista profesional ganador en 1991 de la Vuelta a España y en 2007 de una Titan Desert que este año contará con la presencia de una de las más grandes leyendas del ciclismo mundial, Miguel Induráin.

El pentacampeón del Tour de Francia, no pudo asistir por motivos personales a la presentación pero se proyectó un vídeo en el que el navarro dejaba claro que "estoy entrenando y espero estar en el mes de noviembre en la salida". Será su primera participación en una Titan Desert que ya han corrido anteriormente otras grandes figuras de la historia del cliclismo como Abraham Olano, Roberto Heras, Cadel Evans o Laurent Jalabert.

"Con las peores circunstancias posibles se va a disputar en Almería la mejor Titan Desert de la historia"

Tras el mensaje de Induráin tomó la palabra en el Patio de Luces Javier Aureliano García, comentando que "aquí siempre se presentan cosas buenas para Almería. Desde que supimos que no se iba a disputar en Marruecos nos pusimos a trabajar para que esta prueba no se nos escapara, porque es única en Europa". El anfitrión del acto hizo hincapié, dadas las circunstancias por la pandemia de COVID-19, en que "desde esta institución vamos a seguir luchando para que esta prueba se pueda celebrar con seguridad" y agradecía al Ayuntamiento de Almería "su disposición para volver a coincidir en un gran evento para esta tierra" y a la organización "por la confianza depositada". El presidente de la institución provincial, que dijo que "superación personal, resistencia, sacrificio y trabajo en equipo", son valores que comparten la sociedad almeriense y la Titan Desert, finalizó dejando claro que "con las peores circunstancias posibles se va a disputar la mejor Titan Desert de la historia" y, usando una famosa expresión cinematográfica, presiente "que este es el comienzo de una hermosa amistad".

Desde que se disputa este evento internacional, han participado más de 5.700 ciclistas en tres lustros. Uno de los que ha estado en diez ediciones, acumulando más de 5.000 kilómetros, es Melcior Mauri, que ahora desempeña la función de jefe del equipo con el que correrá Induráin en tierras almerienses. "El ciclismo es mi pasión desde los nueve años, lo dejé de forma profesional pero sigo pedaleando y ahora lo veo desde una posición diferente. Yo estuve aquí concentrado en Almería con la ONCE, pero no conozco el terreno de la bicicleta de montaña, así que tendrá que informarme Juan Martínez Oliver", dijo el deportista catalán.

El siguiente en tomar la palabra fue el primer edil de la capital, lugar desde el que partirá la Titan Desert 2020. "Esta carrera saldrá desde El Toyo, que se hizo por un motivo deportivo, los Juegos Mediterráneos 2005", recordaba Fernández-Pacheco, que aseguraba que "hay una revolución con la Titan Desert, es un éxito rotundo que ha generado una gran ilusión en la provincia. Espero que los almerienses se impliquen y mostremos la mejor imagen de esta tierra maravillosa. Almería y deporte es un binomio, somos una sociedad activa, nos gustan los retos. Contamos con una organización profesional que cuenta con unas medidas de seguridad máximas. Hacer un llamamiento a todos los titanes que tengan incertidumbre, que no tengan miedo. Aquí se van a encontrar con unos paisajes únicos y una capital que los está esperando con los brazos abiertos. Es un honor recibirles en esta tierra".

La salida será en El Toyo y una de las etapas pasará por la Base Militar de La Legión en Viator

La última intervención en este acto de presentación fue la de Juan Porcar, el gran ideólogo de una cita que, como bien confirmó, "nunca nació como una competición o carrera, nació como una experiencia para la gente y no queremos cambiar esa filosofía, la hemos mantenido durante quince años. El día que el último participante no se sienta tan alegre como el primero, habremos fallado". Sobre Almería destacaba que "con todo lo que estamos pasando en la sociedad, en un momento tan complicado como este, con el mundo casi parado, nos encontramos con personas que pensaban como nosotros y nos recibieron con los brazos abiertos tantas personas e instituciones". Agradecido por ello, no se olvidó de La Legión. "Haremos una etapa que pasará por la Base, en homenaje a su centenario, que se lo merecen", dijo antes de mostrar también su agradecimiento a empresas almerienses como Primaflor o Cosentino que colaboran con la Titan Desert 2020.

Para finalizar, Porcar recalcaba que "hemos hecho eventos desde hace 40 años, siempre hemos priorizado la seguridad y si no la tenemos no lo hacemos. Si estamos aquí es porque la hemos visto. Todos los participantes van a pasar un test y un examen para saber si conocen los protocolos. Será la primera prueba que tenga protocolos que vayan más allá de los institucionales que se están aplicando ahora. Aquí en Almería uno se puede sentir seguro. Pensamos continuar aquí mucho tiempo".

En esta edición participarán unos 500 ciclistas y el evento tendrá difusión en 190 países para más de 1.160.000.000 de personas

La presentación concluyó con la entrega de una pieza de Silestone que será la que reciban los participantes al llegar a la meta. La organización se la entregó este jueves a los alcaldes y alcaldesas Fernández-Pacheco (Almería), Miguel Guijarro (Gérgal), Noelia Damián (Benahadux), Lourdes Ramos (Gádor), Juan Herrera (Lucainena de las Torres), José Manuel López (Pechina), Trinidad Góngora (Santa Fe de Mondújar), José Fernández (Sorbas) y José Díaz (Tabernas); al concejal de Deportes de Rioja, Juan José González; al delegado de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Antonio Jiménez: al Coronel Pablo Gómez Lera; al ciclista Melcior Mauri y, por último, al presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García.

La foto de familia puso fin a un acto que pasará a la historia por ser el primero de la Titan Desert que tiene lugar en Almería, provincia que tendrá una difusión en 190 países y que llegará a las retinas de 1.160.000.000 de personas gracias a una de las citas más importantes del mundo que ha cambiado las dunas de Marruecos por los desérticos paisajes de película de la provincia.