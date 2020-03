El Almería, partidario de reanudar la competición "en cuanto se pueda"

“La intención es reanudar el campeonato en el momento que se pueda”; éstas eran declaraciones que realizaba José Juan Bonillo, representante de la UD Almería en LaLiga después de la reunión telemática que mantuvieron durante dos horas y media los clubes de Segunda División con el presidente de la patronal del fútbol, Javier Tebas.

José Juan Bonillo, que es miembro de la comisión delegada de LaLiga, asistió desde su domicilio a un encuentro por vídeoconferencia de la junta de división, en la que estuvieron desde primera hora de la tarde los veintidós clubes de la Liga Smart Bank. Por la mañana se reunieron los veinte clubes de la Liga Santander.

El representante de la UD Almería explicaba que “el acuerdo, con el visto bueno de la UEFA y de la FIFA, es que la competición se reanude cuando se pueda y, por supuesto, sin riesgo para la salud de jugadores, técnicos, árbitros…”, por lo que habrá que estar muy pendientes “de cómo vayan evolucionando los acontecimientos y de las decisiones y medidas que adopten el Gobierno y las autoridades sanitarias”.

José Juan Bonillo puntualizaba que “es esencial y fundamental que cuando pueda reanudarse el campeonato se garantice absolutamente la salud de todos y que no existan riesgos”. Eso sí, aunque se barajan varias alternativas de calendario (hasta cinco), no hay fechas concretas, si bien el acuerdo es de finalizar la Liga porque como subrayaba el representante del Almería “hemos visto que no terminar el campeonato conllevaría un perjuicio económico muy grande para los clubes”.