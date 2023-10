Un Almería con olor a podrido cae goleado en San Mamés (3-0)

Destacaba David Albelda en la retransmisión televisiva la falta de solidaridad de algunos futbolistas del Almería, citando a Ramazani, a quien le achacaba que no se implicase lo suficiente a nivel defensivo. Como quiera que el fútbol no es una ciencia exacta y que en España existen 47 millones de entrenadores, no resulta sencillo desgranar qué le ocurre exactamente al Almería. Ya sea por esa falta de actitud a la que se refería el excentrocampista del Valencia, por un bloqueo mental o simplemente por aptitud, la realidad es que el Almería se desangra sin un mínimo atisbo de reacción. Sin entrenador aún, cayó goleado en el Nuevo San Mamés, donde estuvo a merced del Athletic durante todo el encuentro. Invitado perfecto para que los locales se resarciesen de su derrota en el derbi vasco, el conjunto de Ernesto Valverde hizo lo que quiso y como quiso.

A los nueve minutos ya perdía en el Nuevo San Mamés, donde volvió a encajar otros tres goles, proyectándose ya la cifra a los 24 encajados (2'67 por partidos), guarismo con el que es imposible lograr esa primera victoria de la temporada que se viene resistiendo durante nueve jornadas. Lejos de dejarle tocado la temprana lesión de Yeray el cuadro bilbaíno se adelantó con una acción en una posesión larga pero veloz. Sancet la cambió a la izquierda, recibiendo Guruzeta de cara y poniéndosela atrás a Dani García, que ante la atenta mirada de Embarba, jugó fácil al hueco para Nico Williams, palabras mayores. Yuri le dobló fácil y frente la endeblez de Mendes puso un centro tenso y raso atrás para que Guruzeta metiese el interior de su pierna izquierda en un disparo cruzado que terminó colándose junto al palo izquierdo de Maximiano. Chumi y Kaiky asistían en primera persona y con una endeblez impropia de la máxima categoría a ese 1-0.

El plan del Almería (¡acabó sin ninguna amarilla!) se venía abajo y el Nuevo San Mamés empezaba a convertirse en una fiesta. Alberto Lasarte presentó cuatro novedades, destacando la de Mendes en el lateral derecho. Baba, Embarba y Koné eran las otras, quedándose Puigmal y Baptistao en el banquillo, con Édgar y Luis Suárez lesionados. El técnico interino de la UDA optó por cambiar el dibujo, con un 1-4-2-3-1 que tampoco terminó de funcionar si bien no parece que el problema sea prácticamente ese. En el bando local, Sancet, recién convocado por Luis de la Fuente a pesar de su turbio pasado, sustituía a Muniain.

El Almería nunca mostró la personalidad para superar el ambiente y el rival, sin mostrar cuál era su plan de juego. Con demasiados errores en salida de balón, el conjunto indálico apenas salió tímidamente en un par de contraataques. Fue un monólogo del Athletic que tuvo el 2-0 pasado el ecuador del primer acto, en un saque botado por Nico Williams y peinado, de nuevo ante la mirada de una frágil defensa visitante, por Ander Herrera, topándose el remate con el poste. A la media hora el propio mediocentro probó fortuna con un disparo desde la frontal y poco después Sacent le hizo un traje a Chumi dentro del área para sacar un disparo cruzado que se marchó por poco, la primera de las dos acciones seguidas que dispuso.

Los mejores minutos del conjunto de Alberto Lasarte fueron tras el paso por vestuarios. El Almería tuvo más la pelota y ganó metros, pero sin disfrutar de ninguna ocasión reseñable. Antes de la hora de juego, Nico Williams y Vivian avisaron. Y en el 62' murió de manera definitiva el encuentro a pesar de que el 1-0 era prácticamente una losa visto lo protagonizado por unos y otros. Un centro de De Marcos lo remató con la testa Dani García desde atrás. Entraron Pozo, Arribas y Marciano, que debutó en Primera División, pero la historia estaba ya escrita. Un disparo del madrileño tras una buena acción del futbolista del filial fue lo más destacado para los foráneos. Iñaki Williams tuvo el 3-0 con un cabezazo. Pero fue Sancet el que transformó el 3-0, poniendo el broche de oro a su un viernes de ensueño. Remató una buena jugada de Nico Williams por el costado y remató a un Almería que debe levantarse en el parón de selecciones para evitar que el mayor desembolso económico en su historia termine con un olor putrefacto que comienza a hacerse más fuerte sin ninguna autocrítica.