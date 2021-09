El reto del Almería pasa por retener a Sadiq en el mercado invernal

Para subir a Primera es necesario ante todo tener un bloque sólido con el vestuario unido, una defensa sin fisuras alevosas y un killer que con sus 15-20 goles te proyecte en los momentos decisivos de cada partido. La UD Almería encontró esa figura en Umar Sadiq y la dirección deportiva rojiblanca tiene ahora ante sí el reto de intentar retenerlo de cara a la próxima ventana de fichajes, la invernal, que arrancará en enero de 2022.

Con contrato hasta 2025, club y jugador tenían asumido que este verano casi al 100% haría las maletas en un movimiento similar al que se acometió el curso pasado con el uruguayo Darwin Núñez, pero las peculiaridades del mercado veraniego, con una gran cantidad de operaciones postergadas prácticamente a las últimas horas, lo impidieron.

Los problemas económicos derivados de la pandemia de coronavirus que asolan a la mayoría de clubes retuvieron las ofertas y, si llegaron, fueron a la baja. Posibles destinos en el mercado nacional como Sevilla o Villarreal terminaron optando por alternativas más asequibles como Rafa Mir (15 millones) o Boulaye Bia (12 millones), mientras que otros como el Getafe, que sí ofertaron en firme, no pasaron de los 16 millones. Las que llegaron del extranjero, como la del Krasdonar ruso o el Eintracht alemán, tampoco convencieron ni al club ni al jugador, ni siquiera el interés de algunos equipos de la Premier.

Toda esa causalidad permitió a la UDA retener al ariete nigeriano al menos durante un cuatrimestre más, pero ¿qué ocurrirá a partir de enero? Según ha podido saber Diario de Almería, Paolo Busardó, su agente italiano de CAA Sports (una de las agencias más potentes del mundo), ya está manos a la obra.

Sin ir más lejos el pasado sábado cenaba con el de Kaduna en la pizzería Buono del Paseo Marítimo para celebrar el triunfo con gol ante el Málaga y perfilar su futuro inmediato. Se ha puesto en contacto con Joao Gonçalves para conocer la postura de la entidad unionista, que se remite a la cláusula de 60 millones en la próxima ventana invernal, asumiendo el compromiso de aceptar un traspaso en una horquilla de 20-25 millones de euros en caso de que no se lograse el ascenso en junio o se consiguiera y la oferta interesase a ambas partes.

Lo positivo es que a Sadiq se le ve contento como rojiblanco, tal y como se comprobó con su reacción después de anotar el 1-0 ante el conjunto malacitano, celebrándolo con efusividad junto a su técnico, Rubi, que hoy explicaba en UDA Radio el motivo: "Sadiq es una persona extraordinaria, que vive a flor de piel todo lo que le pasa al equipo y a él. Le afecta mucho todo lo que pasa y no estábamos del todo contentos con el trabajo de la primera parte en la faceta ofensiva en general, no solo por Sadiq, reconociendo que el rival nos pone en dificultades. Muchas veces tendremos problemas en la primera parte para tener ventaja y lo vi afectado en el parón de hidratación. Lo hablamos y funcionó bien la charla porque le hicimos ver que si él era positivo, el partido lo podíamos ganar. Entendió el mensaje y dijo que le hubiera gustado tener alguna situación de gol más en la primera parte. Le pedí ser positivo porque el equipo iría adelante. Tuvimos la suerte, no ya de su gran segunda parte, sino de ese gol de una belleza plástica extraordinaria. Como tuvimos una conversación profunda, muy buena para las dos partes, supongo que él lo quiso agradecer".