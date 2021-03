La Unión Deportiva Almería B jugará este sábado su partido correspondiente a la 19ª jornada de competición en el Grupo IX A de Tercera División. Lo hará a partir de las 17:00 horas en el campo Municipal San Benito, donde le espera un necesitadísimo Atlético Porcuna ante el que los almerienses tratarán de encadenar su novena jornada en positivo.

Mantener la primera posición de la tabla clasificatoria, e incluso consolidarla si el resto de resultados del fin de semana les acompañan, es el deseo de los canteranos de la UDA, que lideran el grupo con 29 puntos, dos más que el Atlético Mancha Real, que es su más inmediato perseguidor y un rival directo en la lucha por el ascenso a la que se conocerá como 2ª División RFEF la próxima campaña, actual Segunda División B.

Los de Fernando Santos Nandinho no pierden desde el pasado 16 de diciembre, cuando lo hicieron en su visita al feudo del Huétor Tájar por la mínima (1-0). Pese a la racha de los últimos meses y las diferencias clasificatorias, los rojiblancos no quieren excesivas confianzas ante un Porcuna al que no le queda otra que vencer si quiere mantener una mínima opción de evitar la Fase por la Permanencia.

Cabe destacar que será la primera vez que el Almería B visite el campo de San Benito, ya que la única referencia que existe de ambos conjuntos cara sobre un terreno de juego es de la primera vuelta de este curso, que acabó con un resultado de 1-4 a favor de los jiennenses en el anexo del Mediterráneo.