Andrés Portero, frente a sus orígenes en la Superliga

Andrés Portero es capaz de poner equidistancia entre lo bueno y lo malo, lo que queda atrás y lo que está por venir en breve: "Está siendo una temporada diferente, extraña, me atrevería a decir que dura hasta lo que llevamos, pero todavía queda mucho. Tenemos en el horizonte una Copa del Rey muy bonita, en la que vamos a darlo todo para llegar lo más lejos posible".

El colocador almeriense confía en los suyos: "El equipo está mentalmente fuerte, estamos preparados para todo, con una actitud positiva y con ganas, y queremos revertir la situación. buscamos este sábado conseguir la primera victoria de 2023". No será nada fácil, ya que visita el Moisés Ruiz el tercer clasificado, empatado con el segundo, el consistente Río Duero Soria, al que conoce muy bien, al que aprecia y al que analiza.

Portero no se extraña de su buena marcha: "Personalmente no me sorprende. El año pasado venían ya haciendo las cosas muy bien, tuvieron una gran temporada, ahora han reforzado un par de posiciones, siguen manteniendo el bloque del equipo, están muy conjuntados. Están jugando muy bien, muy fuertes en Los Pajaritos y fuera están sacando también muy buenos resultados. Es un equipo muy duro, un rival que nos lo va a poner muy difícil el sábado, que en todo momento va a buscar el partido".

El colocador destaca las armas verdes: "Cuando jugamos bien y conseguimos que las rachas positivas sean duraderas, el equipo hace buenos momentos en la pista. Esperemos que eso pueda pasar y llevarnos nosotros la victoria". Enfrente el rival no va a desfallecer: "Es un equipo que está jugando con las ideas muy claras, tiene un saque bastante potente, en ataque está haciendo las cosas bastante bien. Es un equipo que ha encontrado contundencia, por así decirlo, con un juego bastante ordenado en la fase de bloqueo-defensa, y este año me da la sensación de que no tienen ningún miedo a las derrotas que podías detectar el año pasado, así que es un equipo valiente, que está jugando con mucha alegría".

Su mensaje "de parte de la plantilla" es prometer que "como siempre, lo vamos a dar todo en el campo, nos vamos a dejar todo hasta el último punto para poder los objetivos de esta temporada, los resultados positivos que buscamos y poder desplegar el mejor nivel de juego, para que sea un espectáculo, ofrecer un buen clásico y dejar aquí la victoria”. A Soria, eso sí, muchísimo cariño por su parte: "Estaba terminando la carrera en Granada y me llamaron; estoy muy agradecido, les tengo mucho cariño, tengo muy buenos amigos, muchos recuerdos. Es el club con el que debuté en la Superliga.