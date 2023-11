Arribas: "Garitano nos pide que defendamos como equipo y vamos a muerte con él"

En la campaña de su irrupción en Primera División a los 22 años Sergio Arribas se ha convertido en el pichichi del colista con cinco meritorias dianas, cuatro de las cuales el atacante madrileño las logró gracias a un gen oportunista para estar atento a los rechaces que admite que le viene de su etapa en el Castilla, cuando Raúl González Blanco les insistía en la importancia de buscar siempre la segunda jugada en el área.

Notable alto en el aspecto personal, asume que a nivel colectivo siguen instalados en el suspenso pero sigue confiando en que pronto puedan cambiar la dinámica negativa y una victoria les permita retomar el vuelo en la clasificación.

Esto se está haciendo muy tedioso, ¿muchas ganas de sumar ya el primer triunfo?

En estos últimos partidos las sensaciones están siendo mejores. Hacemos lo que nos pide el míster y nos falta esa victoria para cambiar esta dinámica.

¿Cómo afrontan esta semana sin partido por los compromisos de selecciones?

Es una semana atípica, con mucha gente en las selecciones y gente del filial, pero tenemos que seguir haciendo grupo y ser un equipo en el campo. Hay que prepararse bien para la siguiente contra el Getafe porque será un partido muy difícil.

¿Con quiénes se entiende mejor en el campo?

Al jugar en mediocampo creo que me entiendo con Robertone, que le gusta filtrar pases, pero también con Melero o Ramazani, que tiene buena velocidad y siempre va al espacio, aunque tiene muy buen pie.

El plantel tiene buenos jugadores, ¿cree que les falta quitarse esa pesada losa?

Tenemos muchas individualidades y equipo de sobra para salir de esta situación. Empezamos con mala dinámica desde el principio y seguimos en ella, pero en casa del Getafe es un buen momento para cambiar esta racha.

¿Adaptado ya al 100% a Almería?

A nivel personal la gente me trata súper bien, es muy cercana y les estoy agradecido por el acogimiento desde el principio. A nivel futbolístico es igual, esto es una familia porque salgo de un club con repercusión increíble a nivel mundial. Aquí vamos todos a una aunque no se den los resultados que buscamos, tenemos que seguir.

¿Cuál ha sido su contrapeso para mantener los pies en el suelo?

Mi familia y mi representante, que llevo mucho tiempo con él, me hacen tener los pies en el suelo. Mi padre me ha visto entrenar y me ha hablado siempre para mejorar diciéndome lo que debía mejorar. Desde Leganés hasta Valdebebas son 30 kilómetros ida y otros 30 de vuelta y al salir de trabajar siempre dedicaron mis tardes a mí. Les estoy eternamente agradecidos por todo lo que han hecho por mí. Siempre estoy con ellos y me apoyan en todo momento.

¿Tenía antes esa vena de goleador oportunista?

Sí, la llevo de antes. Tuve la suerte de estar con Raúl tres temporadas en el Castilla y en cada entrenamiento nos decía que en cada tiro a puerta fuéramos al rechace porque esos goles cuentan lo mismo que un tiro desde fuera del área. 4 de los 5 que llevo han sido de un rechace que me llega a mí.

Prometió diez y de momento va pichichi rojiblanco con cinco...

Por ahora en lo personal estoy creciendo mucho y me estoy adaptando bien a Primera. Es un gran cambio subir de 1ª RFEF a Primera División por la intensidad y el ritmo que va el balón, pero estoy metiendo más intensidad tanto en los entrenamientos como en los partidos.

¿Garitano les pide a los atacantes trabajar más?

Ahora el fútbol se ha vuelto más físico y Gazika lo que nos pide es que por mucho que seamos atacantes, defendamos como equipo, tanto los de abajo como los de arriba. Quizá no estuviéramos tan acostumbrados, pero es lo que dice el entrenador y vamos a muerte con él.

Lo positivo es que siguen a 6 puntos de la salvación pese a todo.

Estamos teniendo la suerte de que los que están por encima nuestra tampoco suman de tres en tres. Con un partido bueno cambiaríamos la dinámica y todos juntos, afición con equipo, lo vamos a conseguir.

Maximiano, Édgar o Mendes lo pasaron bien y su evolución ha sido buena..

No se pueden cambiar dinámicas de un día para otro, encima con nuevo entrenador y fórmula diferente a la de Vicente. Están cogiendo confianza todos los jugadores para sacar el máximo potencial y dárselo al equipo.

Ha ido poco con la selección, ¿la absoluta sigue siendo un sueño?

Ojalá, en categorías inferiores solo fui una vez a la sub-19 y es un sueño. Es lo que hay porque hay muchos jugadores de mi año muy buenos que estaban antes que yo en Primera. Ojalá llegase algún día a la absoluta.