Arsenio Iglesias y su fugaz paso por el banquillo de la AD Almería

Ninguna de sus biografías futbolísticas lo recoge pero Arsenio Iglesias, ‘el bruxo de Arteixo’, pasó fugazmente por el banquillo de la A.D. Almería en la temporada 1980-81. Su antecesor, José María Maguregui, le había puesto el listón altísimo ascendiendo a Primera un equipo confeccionado sólo para mantenerse en Segunda gracias a su famoso ‘autobús’. Le prepararon un equipo pésimo, con jugadores muy mayores que ya estaban de vuelta en el mundo del futbol: Tanco, Prados, Cabral, Charles, Alvarito, Guzmán… todos los cuales habían superado la treintena ampliamente.

Y claro, entre la sombra alargada de Maguregui y los vejestorios que le colaron al Alfonso García de entonces, sucedió lo inevitable: tras 15 jornadas de haber comenzado la Liga, Arsenio fue destituido con el equipo siempre en puestos de descenso. Además tuvo la desgracia de comenzar contra el Real Madrid, como este año, quien fue el primero en ganar en el ‘Franco Navarro’ en categoría nacional. Aquella alineación estuvo formada por: César; Paniagua, Piñero, Tanco, Maxi; Tarrés, Cabral, Martínez; Guzmán (Murúa 45’), Rolón y Charles. Pitó… ¡Enríquez Negreira!, del que se habla ahora más que en su etapa como árbitro. Ganó el Real Madrid 1-2, con goles de García Hernández (25’), Cunnigham (31’) y Rolón (37’).

Su sucesor en el banquillo fue un viejo conocido de la afición rojiblanca, Enrique Alés, quien poco pudo hacer por salvar al equipo tan mal confeccionado. Comenzó con buen pie, ganando al Salamanca (3-2) pero sólo fue para hacer bueno el dicho de ‘a entrenador nuevo, victoria segura’. Cambió varios jugadores en las alineaciones e incluso dio tres bajas, pero no había más cera que la que ardía.

Ya en el Superdépor de sus amores, en una amplia entrevista en Marca, Arsenio comentó: “En el Almería ha sido el único equipo en que me han cesado a media temporada. Tenía una plantilla descompensada, pero esperaba más de ellos. De haber sabido su mal rendimiento y escaso compromiso no habría ido”. Quizá por ello hizo desaparecer de sus currículums su paso por aquí. Hace 42 años de aquello. Descanse en paz el ‘bruxo de Arteixo’, al que en Almería no le funcionó su magia.