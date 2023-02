Asensio: "Si tengo que confiar en alguien, es en mi equipo"

"Es cierto que viniendo del año pasado, de ganar la Superliga, de hacer muy buen papel y de apenas perder partidos, no nos esperábamos estar este año en esta situación, y con grandes jugadores como tenemos, una gran plantilla, un gran entrenador, un gran cuerpo técnico, pero, al fin y al cabo, esto es deporte·. Son palabras de Asensio, al que la gloria no ha desviado de su propósito de ser profesional de este deporte, "de lo bueno y de lo malo se aprende", sabedor de que "esto le puede pasar al mejor, y la cuestión es levantarse".

De hecho, pone en valor la racha en la que ha sido capaz de entrar el equipo tras pasar por momentos muy difíciles, de los que ha sacado lecciones: "Yo tengo 19 años y estoy en una etapa en la en la que soy una esponja, no solo en vóley, sino en todos los ámbitos de la vida, y me empapo de experiencias positivas y de malas experiencias, que tampoco es que lo vivido hasta ahora haya sido así, sino una etapa más del proceso de aprendizaje, sabiendo que no siempre vas a estar en la cima".

El joven receptor, ahora opuesto, es rotundo, "seguro que estaremos arriba", y a él no se le va a escapar ninguna oportunidad: "A mí lo que más me gusta es salir al campo y zurrarle al balón. Soy un jugador que quizá destaque más por el físico, por el apretar, por tirar de brazo, por el coraje, quizá, no sé, pero es verdad que receptor, opuesto… incluso diría que colocador… Lo que quiero es salir al campo, empaparme de todo lo que pueda aprender y si tengo que probar varias posiciones, las pruebo". Se reconoce a sí mismo y el rol no es un impedimento para ello: "Estoy en esa etapa en la que tengo que formarme aun más como jugador". Si le toca acompañar a Marco Ferreira como opuesto y cambiar desde receptor.