El Assy anuncia que De la Hoz no seguirá y que quieren renovar a Rubi

Las comparecencias de Mohamed El Assy siempre arrojan titulares suculentos y este jueves no fue una excepción. El CEO y director deportivo de la UD Almería anunciaba de una tacada que pronto abrirán el proceso de negociaciones con Rubi para encarar su renovación y que César de la Hoz no continuará la próxima campaña ante las reiteradas negativas de su agente a ampliar su vinculación contractual más allá de junio de este año, cuando expira.

Sobre la continuidad de Rubi dejaba claro que el club está muy satisfecho con su labor: "La relación con Rubi es muy cercana y ya estamos planificando la próxima temporada, seguro que pronto llegaremos a un acuerdo con él. El mes pasado estuvimos centrados en otras cosas, jugadores, pretemporada, fichajes... Ahora nos centraremos en eso. Queremos que siga".

Más tajante si cabe se mostraba con la ya parece casi imposible opción de que De la Hoz siga vistiendo la elástica rojiblanca: "Con De la Hoz tengo una relación muy buena, pero ha rehúsado las ofertas del club por tres veces. Tiene el mismo agente que Pacheco [Álvaro Domínguez] y no logramos llegar a un acuerdo. Tenemos respeto por él, pero no lo renovaremos. Seguirá trabajando y jugando, pero será su último año".

Valorando el recientemente cerrado mercado invernal, El Assy se mostraba satisfecho en términos generales con los movimientos realizados: "El Almería hizo un buen trabajo en verano y por eso no necesitamos más de dos fichajes. Estoy muy feliz con la firma de Mariño y Suárez porque los queríamos desde 2020 y están adaptados a la Liga. El trato de Pacheco es bueno para el club porque llegó libre. Cada jugador tiene su valor y no tenemos problemas en vender. Recibimos varias ofertas, pero el momento no era bueno ni para el club ni para el jugador. El que más cerca estuvo de salir fue Akieme, pero no se llegó a las cifras que queríamos. Tenemos la confianza de que siga aquí".

Acerca de la tensión vivida en la última jornada de la ventana de enero para el traspaso de Daniel Pacheco y el comportamiento de su agente (también Álvaro Domínguez) subiendo a redes sociales mensajes de dudoso gusto, El Assy prefería no entrar en la polémica: "No vi el mensaje del representante de Pacheco porque no tengo redes sociales. Eso no me gusta comentarlo porque es un nivel de niños, no de personas responsables. Lo más importante para el club es que los jugadores sean profesionales. Cuando reciben el salario de esta compañía deben ser honestos y respetuosos".

Su balance de la primera vuelta es positivo al haberse rebasado la meta de 20 puntos que se habían puesto para ir abrochando la salvación: "El objetivo era lograr más de 20 puntos y creo que está bien. En la segunda parte de la Liga tengo la sensación de que podemos jugar mejor y lograr más puntos. Ojalá".

A lo largo de su comparecencia, El Assy también abordó temas de interés para los aficionados rojiblancos como la inminente apertura del centro médico FIFA, cómo se encara la Fase 2 de remodelación del estadio, la próxima apertura del local en el antiguo Bribón de la Habana de Aguadulce o la carestía de material de Castore en la tienda oficial: "A últimos de marzo estará en marcha el Centro FIFA de Ripoll y De Prado. Estamos terminando los trámites de estudio de la Fase II de remodelación del Estadio y cuando termine creo que comenzaremos las obras, de cara a la próxima temporada. El Bribón en Aguadulce está terminado y creo que será abierto para la visita del FC Barcelona, a finales de febrero. Hablamos con 'Castore' sobre la escasez de productos y creo que van a ir llegando más a lo largo de las semanas venideras. Es cierto que había que mejorar en ese aspecto".