El Assy repite tres veces más que el Almería no volverá a Segunda

Mohamed El Assy ha querido ponerle al mal tiempo buena cara y tras la presentación oficial de Gaizka Garitano el director general de la UD Almería se prestaba a las preguntas de la prensa sobre la delicada situación deportiva que atraviesa la entidad y sus reiteradas promesas de no regresar a Segunda, una certeza que volvió a repetir hasta en tres ocasiones distintas, si bien pasó de puntillas cuando fue inquirido acerca de los plazos para la Fase II de las obras de remodelación del Power Horse Stadium y la primera piedra de la futura Ciudad Deportiva o Academia Rozam, como fue bautizada.

El directivo egipcio asume que para ellos también ha sido una sorpresa ver al equipo colista de Primera pese a la enorme inversión realizada durante el mercado estival: "Es una mala sorpresa. Con todo el trabajo y esta plantilla, no esperábamos estar en esta situación ni tener que despedir a nuestro entrenador, algo que no hacíamos desde José Gomes. Con Rubi estuvimos más de dos temporadas. Siempre hemos defendido al entrenador y no lo evaluamos en base a los resultados, sino al trabajo. Así conseguimos que Rubi completase a la perfección su proyecto. Estuvimos incluso en un momento muy malo y decidimos continuar con él. Hubo momentos muy difíciles en los que mucha gente se planteaba su destitución y para nosotros no fue una opción. Esta ocasión ha sido diferente, no hemos tenido las mismas sensaciones que con Rubi. Ha habido demasiados detalles en diferentes aspectos del trabajo que nos han hecho tomar esta decisión. Desde el club tenemos todo el respeto hacia la persona de Vicente Moreno, pero al final hemos tenido que tomar esta decisión por el bien del equipo. Siempre hemos prometido que no vamos a volver a Segunda División y hoy lo vuelvo a prometer. A final de temporada celebraremos la permanencia".

Sumándose al mensaje ya exhibido por el propio Garitano, El Assy pedía a la afición indálica que es momento de mantenerse más unidos que nunca: "Desde que llegamos el proyecto ha tenido muchos éxitos, pero también es cierto que no ha sido fácil. En esos momentos duros hemos notado el apoyo de la gente de Almería: aficionados, periodistas, trabajadores del club, políticos... Esos momentos nos han hecho que estemos más unidos. Mi mensaje es que siempre hemos tenido momentos duros, pero siempre hemos terminado logrando el objetivo, a veces en el último minuto, pero lo volveremos a lograr aunque sea en el último minuto".

En su diagnóstico de la situación, el CEO rojiblanco apunta a un problema colectivo, más que individualizarlo en el pobre rendimiento de algunos jugadores: "El problema no es individual, sino colectivo. Decir sólo dos o tres nombres no es justo. La situación es más grande que señalar a alguien por su rendimiento. Tenemos un problema colectivo y así debemos afrontarlo. Cuando le demos una atmósfera correcta, ahí sí lo podremos evaluar uno por uno. Prometo que vais a ver un gran cambio en el rendimiento de los jugadores que en los próximos meses. Es otra promesa que hago".

La directiva dice entender el enfado de un importante sector de la masa social debido a la falta de resultados: "Es normal que la afición esté preocupada, pero siete temporadas antes de llegar el equipo siempre se ha salvado en el último momento. La afición tiene mucha experiencia y nunca se ha rendido. Lo vuelvo a repetir: la Unión Deportiva Almería no va a descender a Segunda División. Por eso hemos tenido que actuar ahora y buscar una solución. Cuando quedaban 20 minutos para terminar el partido del Espanyol la temporada pasada estábamos en Segunda. Y no ocurrió. Lo que necesitamos ahora es ganar para que todo vuelva al punto de origen. Los equipos no están demasiado lejos, a cinco puntos. Necesitamos acercarnos a ellos, no es algo imposible. Por trabajo no va a ser. Nuestra idea siempre ha sido completar el proyecto. Vuelvo a repetir que no vamos a descender a Segunda División, así que no hay dudas sobre el proyecto".

Acudir al mercado para cubrir la ficha profesional que queda libre no es una opción que la dirección deportiva se plantee en estos momentos pese a la plaga de lesiones: "Tenemos lesionados a Pubill y Luis Suárez y seguro que volverán antes de enero. El tema de Luis Suárez son seis semanas más dos o tres de recuperación. Estamos hablando de dos meses y ya han pasado dos semanas. Cuando llegue ese mercado habrá tiempo para evaluar nuestra posición y necesidades. Lo haremos junto al entrenador. En base a eso y a la consideración de ambas partes, veremos qué oportunidades nos da el mercado".

Para concluir su intervención, El Assy se refería al respaldo sin fisuras que el presidente, Turki Al-Sheikh, mantiene para con el proyecto pese a que desde hace tiempo no se vea excesivamente volcado en él: "Desde el club todos los días tenemos contacto con él. Está muy pendiente de nuestro trabajo. Su excelencia ha hecho cuatro o cinco visitas aquí. Siempre que lo hemos necesitado nos ha apoyado. Incluso estando enfermo vino a Barcelona para afrontar el problema. Hablamos de un ministro de un país como Arabia Saudí, es una persona con muchas obligaciones. Lo podéis ver en sus redes sociales, siempre está viajando alrededor del mundo, tiene muchos proyectos. Es una persona muy ocupada, pero todos en el club estamos en contacto a diario con él. Es lo mismo que desde el primer día. Siempre contamos con su apoyo, sobre todo, en los momentos más difíciles. El ministro nos ha dado mucho al club, ciudad y provincia: condiciones, esperanza, el sueño de cambio, tener un club mejor, infraestructuras mejores. Este sueño se está haciendo realidad. El Almería está en Primera División, el estadio ha cambiado y vamos a hacerlo aún mejor. Gracias a su trabajo ha logrado poner a la ciudad en el mapa más aún de lo que estaba. A partir de ahí, lo que suceda depende de mí y de mi equipo. Nuestra responsabilidad es devolver a su excelencia buenos resultados para que esté orgulloso de nuestro trabajo y de nuestro equipo. No podemos pedirle más de lo que ha hecho".