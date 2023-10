Garitano: "Si hacemos piña y remamos se puede mejorar"

Gaizka Garitano llega a la UD Almería con un encargo complicado entre manos, el de 'levantar a un muerto' que tras nueve jornadas se ha visto incapaz de sumar una sola victoria. El técnico vasco no se arredra y junto a su equipo de colaboradores, encabezado por Patxi Ferreira en las funciones de asistente, está convencido de poder voltear la delicada situación clasificatoria. El club, en una muestra de fe en su capacidad, le ha firmado un contrato hasta junio de 2025, si bien la próxima temporada dependerá ineludiblemente de haber alcanzado la meta de la salvación.

¿Qué espera de su etapa al frente del Almería?

"Doy las gracias al club y a la afición, esperando lo mejor de todo el mundo. Lo más importante es remar todos en la misma dirección porque estamos en el mismo barco. Necesitamos a todo el mundo, prensa, afición, jugadores, cuerpo técnico y directiva, ser una piña. Soy optimista y por eso hemos venido en esta situación difícil. Hay gente que le importa esto de verdad y somos positivos pese a ser una situación complicada. Estamos convencidos".

¿Ve factible salir pronto de los puestos de descenso?

"Me gustan los retos difíciles también y aunque soy relativamente joven ya tengo una experiencia en Primera y Segunda de situaciones complicadas. También conozco bien a los jugadores, los he seguido mucho y tienen posibilidades. Si hacemos piña y remamos puede mejorar. No es una situación de la que se salga en un mes, quedan meses y hay que empezar a ganar cuanto antes para poder estar en la pelea. Hay que ir remontando poco a poco. Hay equipo y afición".

¿Cómo ha visto a los futbolistas?

"Cuando llegas nuevo los jugadores están más receptivos y lo importante es que lo mantengan con el paso del tiempo. Al llegar uno nuevo todos meten intensidad. Tenemos unas bases de jugar y conocemos bien a los jugadores y la Primera. Necesitamos tiempo".

¿En sus equipos el sistema hace a los jugadores o los jugadores al sistema?

"En La Coruña tenía jugadores más técnicos y tenía que jugar de una manera, en el Athletic eran más físicos para apretar arriba. Tienes que amoldarte a los futbolistas que tienes. Aquí hay jugadores rápidos y más anárquicos, por lo que puede que nos cueste más hacer el equipo".

¿Piensa que se han hecho muchas cosas mal?

"Todo lo que se haga mal se me puede achacar a partir de estos días porque tengo máximo respeto por Vicente y Rubi. A partir del partido en diez días seré responsable de lo que haga el equipo. Vamos últimos y no se ha ganado ningún partido encajando muchos goles".

¿Hay que hacer mucha labor psicológica?

"La autoestima es normal tenerla baja cuando no ganas partidos, a los jugadores les afecta no ganar porque son personas antes que futbolistas. Venimos con un estado de ánimo muy alto que tenemos de serie y queremos contagiárselo al equipo. La mejor manera de que los jugadores tengan la moral alta es a través de los resultados. En Primera fácil no es nada, pero trabajamos para mejorar con el tiempo seguro recuperando a los jugadores lesionados y con una pizca de suerte".

Ya incide en construir al equipo desde atrás.

"Hay que sacrificarse, tener un orden y disciplina porque luego en ataque tenemos jugadores que hacen bien las cosas porque tienen calidad. Tenemos que mentalizarnos de volcarnos con los que tenemos. No me quejaré en adelante de no tener delanteros. Si vas el último tienes que saber lo que tienes y sacarle el máximo rendimiento, hay chavales jóvenes que tienen que aparecer y jugar ahora".

Lástima no poder contar con Luis Suárez...

"La baja de Luis es importantísima porque es el jugador referencia del equipo, pero solo lo voy a nombrar hoy. Nunca va a ser una excusa porque vine sabiendo que está lesionado".

¿Cree que el plantel no está a un nivel físico adecuado?

"Solo llevamos tres sesiones y hay que ir viendo. Cuando un equipo no gana siempre sale el tema físico y no creo mucho en eso. El equipo estaba bien entrenado y hay que mejorar en todos los aspectos, físico, técnico y táctico. Con el tiempo mejoraremos".

¿Cómo están Robertone y Édgar?

"Robertone se va a recuperar y en un par de días entrenará con el equipo si todo va normal. Édgar tiene un problemilla más pero no es gran cosa, aunque hay más dudas porque no acaba de mejorar. Esperamos tenerlo para la semana que viene".

¿Olvidado ya el malentendido por el uso del euskera en esta sala de prensa en 2015?

"A aquella anécdota no le doy ninguna importancia. Me puedo tomar una cerveza con quienes ocurrió. Son anécdotas que pasan y no tienen mayor importancia. Entiendo la pregunta y que han pasado años ya".

¿Medita reforzar alguna posición?

"Hasta el mercado de enero no hemos comentado nada. Estamos enfocados en los disponibles y con esos vamos a muerte, no pensamos en el mercado de invierno e iremos viendo en adelante. Con ellos hay que ganar partidos".