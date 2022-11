Aznar y Urea llegan a la última prueba del Andaluz de rallyes con opciones al título

La temporada del 2022 en el Campeonato de Andalucía de Rallyes de Asfalto concluye este sábado en el rallye Ciudad de Jerez. A la cita final de la temporada, que arrancará en la jornada del viernes, llegan José Antonio Aznar y su copiloto, Iván Urea, en la segunda posición de la clasificación general del certamen y todavía con posibilidades matemáticas de proclamarse campeones.Las opciones de Aznar y Urea pasan por recuperar la importante desventaja de puntos que ha significado para ellos el desafortunado desenlace del rallye Costa de Almería. Un abandono que, junto al sufrido también en el Sierra de Cádiz, pesa como una losa en las aspiraciones del piloto almeriense y su copiloto ya que ahora no dependen de si mismos para alcanzar el título. De hecho, a Aznar y Urea no les bastaría con imponerse en Jerez ganando además la última especial del rallye para sumar el máximo de puntos en juego si no que, además, en caso de lograrlo necesitan que sus rivales en la lucha por el campeonato y actuales líderes, Pedro David Pérez y Alejandro Leseduarte, no terminen entre los seis primeros. Una combinación de resultados que no será nada fácil que se produzca pero que, en todo caso, no deja de ser un acicate para salir a por todas en busca de un triunfo con el que cerrar la campaña en lo más alto del podio independientemente de como concluya el campeonato.La décima edición del rallye Ciudad de Jerez presenta un recorrido formado por nueve pruebas especiales a disputar sobre cinco tramos diferentes. La competición se inicia el viernes por la noche en el circuito de velocidad jerezano antes de pasar el sábado a las siempre exigentes carreteras de la zona con cuatro bucles de dos especiales en los que se darán dos pasadas por la mañana a los tramos de 'El Valle' y 'Calderona' seguidas de dos por la tarde a los de 'Puerto Galiz' y 'Algar' para un total de 117,150 kilómetros contra el crono.