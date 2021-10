Un desacertado BM Roquetas Bahía de Almería sufre una dura derrota ante un gran Itea Córdoba (27-36)

BM Roquetas Bahía de Almería tenía un difícil enfrentamiento ante el Itea Córdoba, recién descendido de Liga Iberdrola, en la tercera jornada de la División de Honor Plata Femenina. Choque que se disputaría en el Pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce. Y es que el Itea Córdoba ha realizado varios fichajes con el objetivo de volver a lo más alto del balonmano nacional.

El encuentro comenzó con gran esperanza para las de Roquetas de Mar, tras endosar un parcial 5-1 de inicio y dejando claro que querían luchar por el partido desde el minuto 0. Pero esto iba a ser solo un espejismo. Tras el tiempo muerto del equipo visitante, las rojillas desconectaron y encadenaron múltiples errores ofensivos que fueron acompañados de éxitos de las cordobesas en contraataque.

Pasaron de un 5-1 a favor a un 6-8 en contra en 12 minutos. No pintaba bien el encuentro para las de Agustín Collado y Jose Miguel Ferrón. En el minuto 25, tras buenas defensas, consiguieron acercarse en el marcador y conseguir poner en el electrónico un 8-12. Pero la dinámica de errores ofensivos siguió en crecimiento y junto a una exclusión defensiva, hicieron que el resultado al descanso fuese de 9-16. El hecho de anotar solo 4 goles en el transcurso de 23 minutos de la primera parte ponía las cosas muy de cara al Equipo visitante.

Al salir de vestuarios BM Roquetas Bahía de Almería se consagraron para luchar hasta el ultimo suspiro por este partido. Pero no pudo ser así, la tónica de la primera parte continuó. Es cierto que con buenos momentos intermitentes, se creía en la remontada. Pero ante un equipo como Itea Córdoba no es suficiente con destellos, dejando un resultado final de 27-36 y evidenciando el mal encuentro de las rojillas que ven como se marchaban 2 puntos importantes en casa.

Tras el encuentro, el entrenador Agustín Collado se mostraba decepcionado. "Solo fuimos capaces de seguir el plan de partido durante 8 minutos. A partir de ahí desconectamos. No fuimos capaces de elaborar situaciones de continuidad en ataque, y las que conseguimos acababan con errores de lanzamientos claros. No reflejamos el trabajo semanal en el campo y no seguimos el guión establecido. Tenemos mucho trabajo si queremos estar al nivel de la categoría. Destacar las actuaciones de Eva Gallego y Gemma Sánchez que sobresalieron en un partido en el que el equipo estuvo gris".

Mientras, el segundo al mando, Jose Miguel Ferrón aclaraba "Teníamos muchas expectativas en este partido, pero las cosas no salieron como esperábamos. Tendremos que trabajar mucho para ser equipo dentro de la pista, ya que solamente cuando jugamos en equipo es cuando las cosas salen bien y tenemos opciones de ganar a cualquiera. Muy feliz por la gran actuación de la juvenil Eva Gallego que da un paso adelante y deja ver su gran talento, también por el debut de Cristina Sanchez. Seguiremos creyendo en el trabajo y en el futuro de este grupo que seguro que tendrá mucho que decir".