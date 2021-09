Babic: "Ahora conozco a la gente y cada partido estoy mejor"

A Srdjan Babic estos casi diez días de 'parón' hasta la próxima jornada frente al Girona (lunes, 21:00), se le están haciendo eternos porque considera que con el buen momento que atraviesa el equipo lo mejor era jugar de nuevo cuanto antes. Integrado ya en la zaga tras una meteórica adaptación, el central serbio reparte elogios entre sus compañeros de demarcación y espera que siga la buena racha.

¿Muchas diferencias entre la liga serbia y la Segunda española?

"Sabía que esta liga es muy competitiva y dura. Ya dije los primeros días que sé lo que me espera y lo que tengo que hacer para subir. La liga serbia tiene menos ritmo y es menos dinámica. Necesito tiempo para mostrar lo que puedo, pero cada partido estoy mejor. De Segunda no me ha sorprendido nada, más o menos ya sabía lo que iba a esperarme, que los partidos serían duros y que hay que pelearlo para subir a Primera".

¿Qué tal va el proceso de adaptación?

"Al principio me costó adaptarme, pero ahora estoy bien. No estuve al 100%, pero ahora conozco a la gente, sin conocerlos era difícil porque no sabía ni los nombres. Ahora es más fácil".

¿Le ha servido su anterior paso por Real Sociedad o Reus?

"Perdí un poco lo que hice hace 5 años, pero tras un mes conozco los principios del juego que el míster nos pide y es más fácil ahora con 25 años que con 19 cuando llegué a España por primera vez. Es parecido a cuando estaba en la Real, un equipo joven pero con mucho potencial que puede crecer mucho. Entrenamos muy duro para no bajar este ritmo".

¿Cómo se presenta la visita a Montilivi?

"Todavía no hemos analizado al Girona, mañana lo haremos. Seguro que será un partido duro y competitivo, pero confiamos en ganarlo".

¿Ha oído hablar en el vestuario de ánimo de revancha?

"Pasó lo que pasó contra el Girona, pero yo lo que quiero ahora es estar preparados para el lunes y ganar porque estamos en un buen momento y jugamos buen fútbol".

Babic: "Conocía a Sadiq de Serbia muy bien y ya era un muy buen jugador. No creo que baje ese ritmo"

Carriço ya está disponible y la competencia en su puesto se incrementa...

"No es fácil entrar y jugar porque no sabes cómo respira la gente en la línea defensiva. Hay que entrenar juntos y hablar, saber cómo piensan los compañeros. Dani, Martos, Chumi o Puñal son buenos jugadores. En mi posición todos los centrales lo son. El que juegue lo hará bien, seguro. Siempre quiero ganar los partidos, es más importante eso que quién los juegue".

¿Le ha sorprendido la capacidad goleadora de Sadiq?

"Conocía a Sadiq de Serbia [el nigeriano jugaba en el Partizán y el serbio en el Estrella Roja] muy bien y ya era un muy buen jugador. No creo que baje ese ritmo".

¿Las derrotas ante Amorebieta y Ponferradina han servido de aprendizaje?

"Lo de Ponferrada fue doloroso, pero ningún equipo ha ganado todavía allí. Cada día estamos creciendo más".

Lo bueno es que ahora vienen de un buen partido ante el Tenerife.

"Contra el Tenerife los primeros 60 minutos fueron equilibrados, pero aprovechamos nuestras oportunidades. No me gusta encajar ningún gol, pero creo que lo hicimos bien. Si en Ponferrada aprovechamos un larguero que tuvimos, no habríamos perdido el partido, creo".