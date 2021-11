Babic: "Defendemos desde el delantero al portero"

Srdjan Babic se ha afianzado en el eje de la zaga formando pareja con Chumi. El central serbio, que llegó poco antes del cierre del mercado veraniego, es hoy por hoy uno de los pilares de la retaguardia de Rubi, ganándose la titularidad con grandes actuaciones en el perfil zurdo, desde donde se complementa a la perfección con el gallego y donde aporta su buena salida de balón y también su envergadura en las acciones a balón parado.

Seis victorias consecutivas...

Estamos en un buen momento, disfrutamos cada día y hay que aprovecharlo sin romperlo. Tenemos dos oportunidades más en casa ante dos rivales grandes, no será fácil, pero espero que salga todo bien. Es increíble, pero no queremos parar. Con todo el respeto al Valladolid, espero que le ganemos.

Están sudando para sacar adelante los últimos partidos.

En Ibiza fue un partido de trabajo, sufrimos, pero lo hicimos muy bien. La gente quiere romper esa buena racha y ganar a un gran rival como el Almería al ir líder y llevarle 6 puntos al Eibar. Dan su 120%.

¿Notan eso en el campo?

Sí, cada partido es más difícil y sufrimos un poco, pero tenemos una personalidad y mentalidad para disfrutar del momento.

¿Cómo se vive en el vestuario cada triunfo?

Hasta ahora, la verdad, se ha hecho un buen trabajo, pero no hemos conseguido nada todavía. Solo podemos disfrutar el día del partido o al siguiente si lo tenemos libre, pero no podemos parar si queremos subir a Primera.

Además completan cuatro partidos sin encajar gol.

Es algo de todo el equipo. Defendemos desde el delantero y después nosotros con el portero, igual al atacar, desde la última línea hasta el delantero. La clave es que somos un equipo.

A Sousa ya se le vio defender como un central en Can Misses.

A eso me refiero. En Ibiza Sousa nos ayudó mucho y nos salvó una vez. Por eso queremos ayudar cuando atacamos, porque defensivamente nos ayuda todo el equipo.

¿Superado ya el periodo de adaptación entonces?

Los primeros días dije que no era fácil porque el equipo estaba bien y ganando casi todo. Vine sin conocer a la gente, pero ahora me siento muy bien porque lo juego todo y parece que lleve 2 años.

Destaca su buen entendimiento con Chumi.

Siempre estamos uno para otro en el campo por si falla uno. Esa es otra de las claves para tener buenos resultados y se nota. No me gusta gritar mucho, a veces tienes que hacerlo, pero la gente sabe lo que tiene que hacer en cada momento y no hace falta.

Toca vérselas con Sergio León o Weissman.

El Valladolid es un buen equipo al completo, pero nosotros también tenemos grandes jugadores. Tenemos que ganar todos los partidos en casa, teniendo la pelota y generando ocasiones sin encajar goles.

Se les ve bien con y sin balón.

Hemos hablado muchas veces con el míster y nos dice que queremos la pelota para dominar los 90 minutos, pero a veces el rival no te la da o te aprieta mucho y no pasa nada porque sabemos lo que tenemos que hacer.

¿Qué tal la ciudad?

Almería es muy bonita, me gusta mucho aunque solo lleve un par de meses. En Serbia ahora hace frío ahora y no estoy acostumbrado a este clima.

Su país le dio una alegría clasificándose para el Mundial ante Portugal.

No empezamos bien, pero dominamos los 90 minutos. Portugal solo chutó una vez a portería y merecimos pasar como primeros. Algo le dije a Samú y Dyego, Dani [Carriço] no está aquí y no puedo hablar con él.